Американский пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета 1.04.2018, 10:18

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Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс во Флориде.

Пилот небольшого самолета поцеловал землю после того, как совершил жесткую посадку, сообщает Sun Sentinel.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс во Флориде. Пилот-инструктор летной школы Wayman Aviation занимался с учеником, полет проходил нормально, однако при посадке возникли проблемы с шасси. В результате воздушное судно "пропахало" взлетно-посадочную полосу носом.

После того как оба мужчины вышли из самолета и стало понятно, что они не получили никаких травм, пилот встал на колени и поцеловал землю.

Кадры опубликовали многие американские СМИ. Пользователей соцсетей растрогал поступок мужчины. Многие признались, что поступили бы точно так же.