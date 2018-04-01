Министр обороны Британии: Путин хочет разрушения и подрыва стран всего мира 3 1.04.2018, 10:27

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Гэвин Уильямсон

ФОто: EPA/UPG

Гэвин Уильямсон считает крайне важным развитие британской сферы обороны.

Мир становится все более темным и опасным местом, где приходится бороться не только с терроризмом, но и с опасностями, которые исходят от других государств, написал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в колонке для издания The Telegraph (перевод — gordonua.com).

Он отметил, что речь идет о Китае, Иране, Северной Корее и России. Уильямсон заявил, что президент РФ Владимир Путин "использует растущие гибридные возможности для разрушения, подрыва и воздействия на страны всего мира". Министр подчеркнул, что глава российского государства "инвестирует в новые ракеты большой дальности, хвастается новыми ядерными системами и занимается активными и наглыми кибероперациями".

Уильямсон добавил, что отравление экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было "хладнокровной химической атакой". Он отметил, что речь идет о "незаконном и презрительном применении силы против нашей страны российским государством, ставящим под угрозу жизни невинных людей".

Министр считает крайне важным развитие британской сферы обороны, чтобы отвечать угрозам завтрашнего дня, сохранить страну в безопасности и защитить заработанные тяжким трудом свободы и образ жизни, которыми британцы наслаждаются сейчас. Он подчеркнул, что именно поэтому было принято решение увеличить оборонный бюджет на 800 млн фунтов стерлингов (€911,97 млн).

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.

Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании.