«Власть создает почву для социального напряжения» 2 1.04.2018, 11:21

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Жители общежитий возмущены жировками с новыми высокими расценками.

В Могилеве вводится новый тариф за пользование жилыми помещениями в общежитиях. Апрельские жировки подорожают в среднем в полтора раза. Для семьи из четырех человек доплата за пользование общежитием перевалит за 70 рублей.

Введенный чиновниками новый коэффициент расчета за общежитие жители считают завышенным и необоснованным. Требуют его пересмотреть и уменьшить. Заявляют, что на Могилевщине «введены самые высокие в Беларуси расценки», сообщает «Радыё Свабода».

Коммунальщики обосновывают введение нового платежа том, что содержание общежитий несет убытки организациям, которые ими владеют. Обещают, что средства, полученные от нововведения, пойдут на улучшение условий проживания в общежитиях.

Арифметика нововведения

Общежития делятся на три категории. В первой - жилые комнаты с туалетом и кухней. Если кухни общего пользования - это вторая категория. В третьей общие не только кухни, но и туалеты с душевыми.

С 3 марта каждая категория общежитий обрела свой коэффициент, через который и будет исчисляться плата за пользование жилыми помещениями в них. Для первой категории коэффициент самый высокий - 1,8375. Для второй - 1,6538. Третья категория имеет самый низкий коэффициент - 1,47, так как условия в таких общежитиях далеки от современных представлений о комфорте.

Чтобы вычислить оплату за пользование жильем в общежитии, говорят жители, нужно умножить коэффициент, соответствующий категории общежития, на метраж комнаты. В инструкции, утвержденной облисполкомом, механизм оплаты за пользование общежитием описан более детально. Там учитывается еще коэффициент место нахождения общежития и его благоустройства, а также корректирующие коэффициенты.

До сих пор жители общежитий оплачивали только коммунальные услуги. Как указано в жировках - техническое обслуживание, капитальный ремонт, холодное и горячее водоснабжение, а также тепло- и электроснабжение. Кроме того, у жителей высчитывали плату за пользование лифтом, санитарное содержание вспомогательных помещений и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Электроснабжение - самая накладная категория коммунальных расходов, так как в общежитиях используемое за месяц электричество делится на всех жильцов. Оно забирает из семейного бюджета около 40 процентов от всей коммуналки. Отдельных электросчетчиков в комнатах, как правило, нет.

Новый же платеж для семьи из четырех человек, которые живут в комнатах общежития второй категории площадью 40 квадратных метров, будет весить больше, чем электроэнергия: 66 против 43 рублей.

Жители общежитий: «Выдуманные чиновниками» коэффициенты завышенные

В общежитиях заявляют: нововведения в оплате жилья не соответствуют доходам тех, кто в нем живет. Значительная часть прописанных - это семьи с малолетними детьми, а также пенсионеры. «Выдуманные чиновниками» коэффициенты, говорят они, завышены и не учитывают того, что было сделано в общежитиях за средства жителей. Они настаивают, что состояние общежитий не был исследовано, поэтому повышение оплаты не обоснованно.

Жители ссылаются на положение «О общежитиях», согласно которому за содержание и ремонт общежития должна отвечать государственная организация, на балансе которой он находится. Говорят, что своих обязанностей та не выполнила. «Теперь же все расходы ложатся на плечи тех, кто живет в общежитии», - возмущаются люди.

Плиты в общежитиях используют как шкаф

Жители общежития, которое находится в Могилеве на улице Крупской, 180, написали в облисполком: за 33 года, как построили общежитие, его не ремонтировали. И не меняли ни лифтов, ни электроплит в кухнях (50-70 процентов частично или совсем не работают), ни сантехники, ни электрики. Их состояние в обращении охарактеризовано как «ужасное». Все, что функционирует в общежитии, настаивают его жители, - заслуга не государства, а людей.

«Почему нам не дали в свое время приватизировать комнаты в общежитиях? И проблемы с их оплатой не было бы. Тогда нам говорили, что Лукашенко не издал приказ о приватизации общежитий. Теперь же из них пытаются сделать арендное жилье, хотя в обосновании введения коэффициентов об арендном жилье не упоминается », - говорит жительница одного из общежитий, назвавшаяся Зоей Павловной.

Житель общежития: Придётся платить, куда денешься

Сейчас жители общежитий обращаются в органы исполнительной власти с надеждой, что платеж уменьшат. Они настаивают: в Минске плата за пользование общежитием в разы меньше, чем в Могилеве. Для второй категории общежитий житель столицы платит исходя из коэффициента 0,3, а могилевчанин должен платить в пять раз больше.

«Просим учесть, что большинство жителей - это семьи с малолетними детьми с доходами от 300 до 350 рублей, поэтому сумма оплаты за пользование помещением значительно завышена», - аргументируют свою позицию жители общежития.

У жителя общежития, тридцатилетнего Николая - семья из четырех человек. Двое из них - малолетние дети. Он говорит, что за комнату в общежитии платит гораздо больше, чем его друг за квартиру.

«В марте я заплатил за коммунальные услуги 107 рублей. В марте эта сумма составит уже 174 рубля. За 40 квадратных метров квартиры, как площадь моей комнаты, мои знакомые платят около 40 рублей. Понятно, что мне деваться некуда, поэтому придется платить. Но я не могу понять, по какой такой причине появился этот коэффициент», - возмущается Николай.

Следующие собеседники, молодожены Татьяна и Сергей, живут в комнате общежития третьей категории площадью 14 квадратных метров. По их подсчетам, новый коэффициент сделает коммунальные услуги «тяжелее» на 18 рублей.

«Что мы можем сделать? Повысили плату - ну, относимся к этому как к факту. Противопоставить мы ничего не можем. Если бы все поднялись против ... А так, как буду против, мне скажут: «Не согласен - выселяйся". Мне некуда. А вообще непонятно, откуда взяли эти коэффициенты. Мы же платим больше, чем за квартиру с такой же площадью. За нашу небольшую комнату будет выходить под семьдесят рублей», - говорит Сергей.

Житель общежития: Чтобы добиться справедливости, следует объединяться общежитиями

В одном из могилевских общежитий живет активист оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Олег Аксенов. Комментируя ситуацию с новым платежом, он вспомнил, что в прошлом году жители его общежития пытались разобраться с расценками за электричество. Они обвиняли владельца в безосновательным завышению тарифов. Своего не добились.

«Практика показывает, что добиться чего-то в отдельности, как это было с расценками за электричество, невозможно. Позже выяснилось, что тарифы были завышены не только в нашем общежитии, и если бы мы объединились, то борьба было бы более эффективной, - говорит партиец. - Теперь нам необходимо объединяться общежитиями, чтобы добиться снижения платежа, который неизвестно как высчитывался. Для меня понятно, что жилищно-коммунальное хозяйство использует общежития, чтобы зарабатывать и иметь прибыль».

Активист настаивает: государство последние годы не вкладывало деньги в улучшение комфорта проживания в общежитиях. Сами жители, говорит он, собирали вскладчину средства, чтобы «жить в них по-человечески». Собеседник обращает внимание, что в его общежитии не один год течет крыша - и обращений коммунальщики не слышат.

По мнению активиста, новый платеж дает почву для роста социального напряжения, которое даст себя знать, когда жители общежитий получат жировки с новыми расценками. Он отмечает, что и нынешние не всем по карману, поэтому немало должников. С новым платежом количество тех, кто не может платить за общежитие, значительно вырастет, прогнозирует Олег Аксенов.

Коммунальщик: Теперь бесплатных государственных квартир нет. Есть коммерческое жилье

Коммунальщики объясняют, что платеж за пользование жилыми помещениями в общежитиях был введен в 2013 году Жилищным кодексом, а в прошлом году Министерство антимонопольного регулирования и торговли разработало методички-рекомендации, как его начислять. Постановление об определении этой оплаты утверждено председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским в этом году 18 февраля.

В областном управлении жилищно-коммунального хозяйства говорят, что у населения «возникли вопросы» к новому платежу, и сейчас эксперты «прорабатывают возможности каких-либо изменений по этой оплате». С населением проводится разъяснительная работа, говорят коммунальщики. Рассматривается вопрос о снижении коэффициента.

Начальник отдела жилищного фонда управления областного ЖКХ Артур Горбаковский говорит: дополнительных источников финансирования у организаций, обслуживающих общежития, нет. Поэтому «за счет собранных от нового платежа средств» планируется улучшать условия проживания в общежитиях: менять плиты на кухнях, санитарно-техническое оборудование.

Собеседник напомнил, что в государственном жилищном фонде уже нет бесплатных государственных квартир, а есть коммерческий жилищный фонд.

По словам коммунальщиков, на Могилевщине 100 общежитий. Потери по их удержании уходят 100 тысяч рублей, и это сумма растет. Большинство общежитий принадлежат районным жилищно-ремонтном эксплуатационные управлениям.