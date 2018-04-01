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Златан уже король МЛС

  • 1.04.2018, 11:57
Златан Ибрагимович

Что Ибрагимович вытворял в «Эль-Трафико».

Что нужно для того, чтобы дебютный матч удался?

– Сыграть в дерби

– Забить гол

– Быть Златаном

Теперь по порядку.

23 марта Златан Ибрагимович объявил о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси», 24 марта его футболки вышли в топ самых продаваемых в официальном магазине атрибутики МЛС, пишет sports.ru.

31 марта. В МЛС проходит первое Эль-Трафико – дерби Лос-Анджелеса. «Гэлакси» играет с «Лос-Анджелесом». Все билеты на 27-тысячный «Стабхаб Центр» (домашняя арена «Гэлакси») распроданы.

Златан выходит на поле на 71 минуте и спустя 6 минут забивает дебютный гол фирменным ударом издалека. Счет 3:3. После – оформляет дубль! Фантастика!

Первое Эль-Трафико за «Гэлакси». 4:3.

Король приехал в МЛС.


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