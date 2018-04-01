Златан уже король МЛС
- 1.04.2018, 11:57
Что Ибрагимович вытворял в «Эль-Трафико».
Что нужно для того, чтобы дебютный матч удался?
– Сыграть в дерби
– Забить гол
– Быть Златаном
Oh my goodness Zlatan Ibrahimovic with a filthy goal in his debut for LA Galaxy pic.twitter.com/ysTNH07zWU— Jesse Foster (@Jesse__Foster) 31 марта 2018 г.
Теперь по порядку.
23 марта Златан Ибрагимович объявил о переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси», 24 марта его футболки вышли в топ самых продаваемых в официальном магазине атрибутики МЛС, пишет sports.ru.
You couldn't write a better script.— Major League Soccer (@MLS) 31 марта 2018 г.
ZLATAN. STOPPAGE TIME. 4-3. #LAvLAFC https://t.co/9ya60MdXk6
31 марта. В МЛС проходит первое Эль-Трафико – дерби Лос-Анджелеса. «Гэлакси» играет с «Лос-Анджелесом». Все билеты на 27-тысячный «Стабхаб Центр» (домашняя арена «Гэлакси») распроданы.
Златан выходит на поле на 71 минуте и спустя 6 минут забивает дебютный гол фирменным ударом издалека. Счет 3:3. После – оформляет дубль! Фантастика!
Первое Эль-Трафико за «Гэлакси». 4:3.
Король приехал в МЛС.