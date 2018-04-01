Завтра в Беларуси ожидаются сильный ветер и дожди 1.04.2018, 11:59

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно. Ветер юго-восточный с переходом на западный, сильный, порывистый. На большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Прогнозируются дожди, утром и днем по западной половине - с мокрым снегом. Ночью по западу республики ожидаются сильные дожди. Температура воздуха в течение суток будет плюс 1-6 градусов, по востоку - до 8 градусов тепла.