«Даю результат, а кто в меня вкладывает деньги?» 3 1.04.2018, 12:39

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Фото: tut.by

Как «волат» из глубинки 14 раз становился чемпионом мира.

Виктор Братченя в глазах чиновников — это идеал белорусского спортсмена: минимум инвестиций, максимум результата. Ему не нужно дарить квартиру, выписывать премии, вручать призовые и даже платить зарплату. Дал денег на поездку на чемпионат — и крутись как хочешь, пишет tut.by.

Можно даже и поездку не оплачивать. Тогда Витя оформит на себя кредит, залезет в долги, побегает по спонсорам и все равно поедет, выступит и привезет золото. Витя — фанат, который вкалывает не за «коврижки» и бонусы, а за идею. Он — 14-кратный чемпион мира по армрестлингу, 13-кратный чемпион Европы, который уже сам вырастил шестерых мастеров спорта. В свое время Вите предлагали остаться в Канаде, чтобы тренироваться, не разрываясь между спортом и работой. Не согласился. Вернулся в родные Большие Мотыкалы. Вите нужна Беларусь. А нужен ли Беларуси Витя?

Фото: tut.by

В агрогородке Большие Мотыкалы каждый знает Витю. Городок маленький, а Витя — большой: грудь колесом, руки-базуки — но не синтольные пятигорские, а белорусский "натур-продукт".

Живет чемпион в типовом панельном доме на две семьи. Братчени занимают второй этаж, их соседи — первый. Витя встречает у калитки и проводит в подвал, где он соорудил для себя «качалку».

«Вите опять придется искать деньги»

Спортзал многократного чемпиона мира по армрестлингу — это небольшое помещение, отапливаемое обогревателем от генератора. Зимой перед занятиями Витя его включает, чтобы не окоченеть. На стене надпись «Igni et ferro», что с латыни переводится как «огнем и железом». Эта же надпись выбита на правом предплечье спортсмена.

— Огонь закаляет железо, — рассказывает историю своей татухи Витя, — а железо — это моя жизнь.

Тренажерный фонд формировался в основном за личные средства. Это на бумаге у нас все спортивное золото одной пробы, а на деле первое место на чемпионате по неолимпийскому армрестлингу ценится чуть больше, чем грамота за победу в школьном чемпионате по шашкам. Будь по-другому, 14-кратный чемпион мира не думал бы сейчас о том, как отложить с пенсии по инвалидности на спортивное питание для подготовки к следующему чемпионату мира.

Фото: tut.by

— У меня спортпит «на вексель»: я беру то, что мне нужно, а потом, как появляются деньги, оплачиваю. Сам не смогу потянуть, ищу спонсоров. Вот сегодня мне спонсор сказал, что он оплатит мой долг с начала года за спортивное питание. Это — с января по март. А с апреля по декабрь опять придется искать деньги — и не факт, что смогу найти, — говорит Братченя.

«Ну что, малой, давай поборемся»

Витя — инвалид третьей группы по опорно-двигательному аппарату. А еще он единственный белорусский спортсмен, побеждавший как на паралимпийских чемпионатах мира, так и на обычных.

Проблемы со здоровьем у него с детства. С четырех до десяти лет Витя практически жил в больницах, перенес шесть операций.

— Врачи говорили, что не смогу ходить самостоятельно: либо на костылях, либо на каталке. Я не верил. Ходил на костылях и просто знал, что все получится.

Фото: tut.by

Когда юный Витя прошел реабилитацию и смог ходить без костылей, записался в местную секцию по тяжелой атлетике. Тогда «качками» хотели быть все. Во-первых, время тяжелое было, во-вторых в Беларусь пришла эра видеокассет с боевиками с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Так Витя «подсел» на железо.

— В 16 лет выиграл чемпионат района. Ко мне подошел мужик — он где-то килограммов 120−130 весил — и говорит: «Ну что, малой, давай поборемся. Кто проигрывает — с того чипсы». Я тогда занимался, крепким был. Раз — и выиграл. Он мне: «Стой здесь» — и ушел. Приходит минут через десять и приносит чипсы, — со смехом вспоминает Виктор.

Фото: tut.by

«Приходите в следующем году»

После чемпионата района школьник из Больших Мотыкал взял Кубок Беларуси и поехал на взрослый чемпионат мира среди паралимпийцев. На своем первом мировом старте паренек взял бронзу.

— Расстроился — я же ехал побеждать. Ну и что, что полтора года занимался всего, ехал-то за победой.

Свое первое золото Витя взял в 2002-м на юниорском чемпионате мира в Словакии. После этого медали повалились одна за другой. В 2008 году Братченя поехал на чемпионат мира в Канаде и привез две золотые медали: одну — за победу в состязании паралимпийцев, вторую — среди обычных спортсменов.

Фото: tut.by

Долгое время белорусский «волат» сам искал финансирование для участия в чемпионатах: бегал по спонсорам или брал кредиты в банках, чтобы оплатить дорогу.

— Было такое, что говорили: «Приходите в следующем году» или «Мы спортом не занимаемся». Это понятно. Убивало же, когда слышал: «А нам спорт вообще без разницы». Ты всю свою жизнь этому посвящаешь, а кому-то просто нет дела.

— Уйти не хотелось?

— Уйти? Нет. Не вижу себя без спорта. Хочется оставить свой след в истории, чтобы меня детям в пример ставили. Ведь говорили, что я ходить не смогу. А я смог. Может, кто-то подумает: если Братченя смог через все это пройти и добиться результата, то и я смогу.

Фото: tut.by

«Я даю результат, а кто в меня вкладывает деньги?»

После Канады Витя решил сфокусироваться только на инваспорте. Причина простая — выступление в двух чемпионатах повышало риск травмы, так как соревнования проходили параллельно, а результат на родине оценивался одинаково.

Последние два года Витя привозит в Большие Мотыкалы по четыре золота с чемпионатов Европы и мира — по две на каждую руку, а еще четыре медали с Кубка мира, где победил на обе руки в своей весовой категории, а еще взял золото и серебро в «абсолютке».

Фото: tut.by

Сейчас в коллекции чемпиона столько медалей, что даже он не сможет их все поднять — а Витя, знаете ли, поднимает одной рукой 50-килограммовую гирю! Могло быть еще больше, но в последние два года областное управление спорта и туризма оплачивает ему только участие в чемпионатах мира и Европы, а также — в Кубке мира. Это где-то 3−4 тысячи долларов в год. Бывает, выделяют еще 60 рублей на подготовку — капля в море личных расходов спортсмена. Витя признается, что только недавно спорт для него «вышел в ноль», раньше чемпион стабильно уходил в минус.

— Участие в турнирах — это лишь верхушка айсберга. Основные средства тратятся на подготовку и спортивное питание. Но на это деньги приходится искать самому.

В 2013 году Витя стал заслуженным мастером спорта Беларуси. Вместе с почетным званием ему дали прибавку к пенсии по инвалидности.

— По «старым» деньгам это где-то 200 тысяч рублей, — говорит чемпион.

Фото: tut.by

Свою небольшую пенсию Витя делит между семьей и спортом. Денег не хватает, ищет спонсоров, чтобы в своем подвале подготовиться к чемпионату и привезти очередную золотую медаль. Трудно, но Витя не ноет. Он достает смартфон и открывает скриншот статьи о встрече Александра Лукашенко с белорусскими олимпийцами.

— Президент сказал: «Я готов в вас вкладывать деньги, но вы дайте результат», — читает Витя с экрана. — Я 18 лет спорту отдал. У меня только с чемпионатов мира, Европы и кубков мира 51 медаль, из них 27 — золотые. Я даю результат, а кто в меня вкладывает деньги? (…) Я обращался в Министерство спорта, но мне ответили, что у них все ставки для спортсменов расписаны.

— Вить, а ты за 18 лет какие «плюшки» получил за свои медали?

— Сразу и не вспомню… Ну последние два года мне оплачивают поездки на чемпионаты мира, Европы и кубок мира.

— Все?

— Все.