СМИ показали секретный поезд Ким Чен Ына изнутри 8 1.04.2018, 12:50

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Фото: UPI

Пресса пишет, что лидер КНДР унаследовал от отца «любовь к прекрасному».

Фотографии секретного поезда, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приезжал в Китай на встречу с главой КНР Си Цзиньпином, опубликовала британская газета Daily Mail.

Известно, что отец лидера КНДР Ким Чен Ир во время своего визита в Китай в 2000 году отправился на том же поезде.

Отметим, что о поездке Ким Чен Ына Китай объявил уже после того, как его поезд уехал обратно.

Северокорейская пресса в 2009 году сообщала, что поезд состоит из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него двигается еще по отдельному составу в целях безопасности.

Из-за большого веса поезд передвигался достаточно медленно - всего около 60 км/ч. Но зато внутри все было технологично и удобно, начиная от сидений с обшивкой из темного дерева и заканчивая огромным запасом алкоголя.

СМИ отмечают, что Ким Чен Ын унаследовал от отца "любовь к прекрасному". Особенно ему нравятся шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.