Загроможденные проходы и запертые двери: какие нарушения нашли в ТЦ Бреста 7 1.04.2018, 12:59

1,384

Иллюстрационное фото

Источник: brestcity.com

Противопожарная проверка выявила нарушения в шести брестских торговых центрах.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте МЧС Беларуси.

В торговом центре «Корона» на улице Московской во время проверки на путях эвакуации располагались торговые места, что препятствовало безопасному перемещению людей при чрезвычайной ситуации. Кроме того, в павильоне МТС устроен сплошной подвесной потолок, что препятствует работе автоматической установке пожаротушения по всей площади торгового зала.

В магазине «ОМА» на Варшавском шоссе на путях эвакуации было установлено оборудование, что не соответствовало проектному решению, а у турникета была установлена мебель, которая препятствовала безопасной эвакуации через распашную калитку. Также в торговом объекте не соблюдена расчетная ширина путей эвакуации в месте установки касс.

В гипермаркете «Евроопт» на Варшавском шоссе спасатели обратили внимание администрации на то, что автоматическая установка пожаротушения и система оповещения о пожаре находятся в неисправном состоянии. В торговом центре также загромождены эвакуационные проходы, а в помещениях ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк Москва-Минск» выполнены сплошные потолки, препятствующие работе автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, устройства самозакрывания противопожарных и дымонепроницаемых дверей находятся в неработоспособном состоянии, а замки на дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В гипермаркете «Евроопт» на Радужной во время проверки не работала консоль системы оповещения людей о пожаре, на путях эвакуации из административной части здания установлен турникет, а на противопожарных дверях складских помещений отсутствуют устройства для самозакрывания. В торговом объекте также есть проблема с подвесным потолком в помещении ОАО «Москва-Минск Банк», который препятствует работе автоматической установке пожаротушения по всей площади торгового зала. Также в гипермаркете были загромождены проходы эвакуационных выходов.

Гипермаркет «Interspar» на Московской отметился тем, что часть пожарных извещателей оказались закрыты монтажными крышками, блокирующими их сработку, а системы пожарной автоматики находятся в неисправном состоянии и не проходили плановое техническое обслуживание в период с октября по март текущего года. В магазине на путях эвакуации из вспомогательных помещений и под эвакуационным лестничным маршем размещались горючие материалы. Двери эвакуационных выходов оказались закрыты на замки, а доступа к отдельным пожарным кранам и к первичным средствам пожаротушения не обеспечен.

В магазине «Дионис» на Московской, 329 проверяющие обнаружили загроможденные пути эвакуации, а также горючий материал под эвакуационными лестничными маршами. Был загроможден доступ к пожарным кранам, на противопожарных дверях отсутствовали устройства для самозакрывания, а погрузочно-разгрузочная рампа использовалась для хранения пустой горючей тары.

Напомним, массовую проверку работы систем эвакуации в крупных объектах Беларуси сотрудники МЧС провели после трагедии в Кемерове, где жертвами пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека. 41 из них — дети.