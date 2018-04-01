Под Бобруйском мужчина пытался устроить самосожжение 1.04.2018, 13:11

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Cельчанин вылил на себя канистру с бензином.

Утром 26 марта в деревне Калинино случился пожар. Правда, постройки не пострадали: загорелся сельчанин, который вылил на себя канистру с бензином. Неизвестно, каким образом завершилась бы эта история, если бы на место вовремя не прибыла следственно-оперативная группа Бобруйского РОВД, которая была создана по звонку матери пенсионера-поджигателя, пишет mogilev.online.

Начальник отдела внутренних дел райисполкома Михаил Ермалович сообщил, что за неделю до этого происшествия правоохранители на 3 суток поместили мужчину, учинившего семейный скандал, в изолятор временного содержания. Вернувшись после административного ареста, тот взялся за старое. Стал снова угрожать матери, которая описала свое имущество не на него, а на его сестру, что совершит поджог. Мол, дом не должен достаться никому. Увидев через окно подъехавшую милицейскую машину, гражданин решил воплотить замысел в жизнь, пойдя на суицид. Вылил на голову бензин и поднес к волосам сигарету. Вбежавшие в комнату оперативники повалили поджигателя на пол и затушили начавшую гореть голову и одежду подручными материалами.

Сейчас этот житель деревни 1956 г. р. находится в больнице с ожогами, которые составляют около 5 процентов тела.