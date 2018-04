С юмором по жизни: 10 лучших розыгрышей знаменитостей 1.04.2018, 13:22

1,223

Сегодня, 1 апреля, во многих странах мира отмечают День смеха, или День дурака.

В этот день принято разыгрывать друзей, коллег и знакомых. «Первого апреля никому не верю!» Наверное, каждый из нас слышал эту фразу и хоть раз в жизни подшучивал над кем-то и сам был одурачен.

На подколки друзей и близких попадались и мировые знаменитости. В честь Дня смеха НВ STYLE предлагает вспомнить самые веселые и всегда неожиданные для «жертвы» розыгрыши известных актеров и музыкантов.

Автоответчик королевы Елизаветы II

Десять лет назад британскую королеву Елизавету II разыграли собственные внуки – принцы Уильям и Гарри. 80-летняя правительница, которая, видимо, не до конца научилась пользоваться всеми опциями мобильного телефона, попросила своих более продвинутых внуков записать стандартное сообщение для автоответчика на случай ее отсутствия.

Наследники британского престола просьбу бабушки выполнили, и приветствие от Елизаветы II стало звучать так: «Привет, как делишки? Это Лиз. Меня сейчас нет на троне. Для прямой связи с Филиппом (муж королевы) нажмите «один», для связи с Чарльзом (старший сын) — «два», а для связи с корги (любимые собаки) нажмите «три».

Говорят, что, когда королева Елизавета II представила лица звонивших ей высокопоставленных чиновников, то оценила юмор внуков.

Испуг Тейлор Свифт

Закрасться за углом и напугать ничего не подозревающего друга – простая, но не стареющая шутка. Так произошло и с Тейлор Свифт, которую своим криком ужаснула американская телеведущая Эллен Дедженерес. От неожиданности Тейлор даже ударилась об стену.

Неожиданные гости в доме Джимми Киммела

Телеведущий и комик Джимми Киммел сам привык разыгрывать звезд. Но однажды произошло наоборот. В дом мирно спящего Киммела ворвалась певица Рианна со своими танцорами и устроила на кровати Джимми настоящее шоу, исполнив песню Bitch Better Have My Money. К слову, жена Джимми Киммела была с Рианной в сговоре.

Взломанный Twitter-аккаунт Ким Кардашьян

В 2010 году Хлои Кардашьян и Николь Ричи разыграли свою подругу светскую львицу Ким Кардашьян. Первого апреля они взломали аккаунт Ким на Twitter и опубликовали несколько забавных постов. Среди прочего на страничке Ким Кардашьян был твит о том, что у нее расстройство желудка, в другом посте шутницы написали такое: «Иногда мне кажется, что я лесбиянка, потому что я считаю, что Николь Ричи чертовски хороша».

Ким оценила старания подруг и, когда вернула себе доступ в Twitter, написала, что это, безусловно, был самый смешной розыгрыш на первое апреля.

Злая шутка над Дженнифер Лоуренс

Во время съемок драматической комедии «Афера по-американски» актеры Брэдли Купер и Кристиан Бэйл придумали довольно жуткий розыгрыш Дженнифер Лоуренс. Одна из сцен фильма снималась на бостонском кладбище. Лоуренс заметно нервничала и хотела как можно быстрее закончить работу.

В один момент актриса закричала. Дженнифер заметила надгробие со своим именем и надписью «родилась 15 августа 1890 года. Умерла 1 апреля 1913 года». «Это мое имя!», – запаниковала растерянная Лоуренс, – «Это просто совпадение или я скоро умру?»

На самом деле Бейл и Купер установили надгробие с помощью художников-постановщиков, работающих на съемках. Актеры намекнули Лоуренс лучше всмотреться в дату якобы ее смерти: «Глупышка, сегодня День дурака!».

Взаимные подколки Брэда Питта и Джорджа Клуни

Джордж Клуни – один из лучших шутников Голливуда, для которого без розыгрышей над друзьями и коллегами жизнь невозможна. У его друга Брэда Питта с юмором тоже все в порядке.

На съемках фильма «Двенадцать друзей Оушена» в Италии Питт разослал всей итало-говорящей съемочной команде памятку о том, что Клуни требует, чтобы к нему обращались не иначе как мистер Оушен и еще актер запрещает кому-либо зрительный контакт с ним. В ответ Клуни налепил на автомобиль Питта наклейку «На борту маленький пенис».

Музыкальная шутка над Дженнифер Энистон

Во время съемок фильма «Мы – Миллеры» в сцене, где вся семья едет в машине и должна была дружно спеть песню группы TLC Waterfalls, коллеги решили подшутить над Джен и вместо TLC включили главный саундтрек сериалу «Друзья» – I’ll Be There For You. Энистон поначалу пришла в замешательство, а затем рассмеялась.

Дэниел Рэдклифф и подушка-пердушка

На съемках фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» актер Алан Рикман подшутил над Дэниэлом Рэдклиффом, подложив в его спальный мешок подушку-пердушку. Когда по сюжету все дети, эвакуированные в большой зал, спали, тишину нарушила та самая подушка, заранее подложенная профессором Снейпом. Всеобщее внимание, конечно, было приковано к Рэдклиффу.

Мэтт Дэймон и узкие штаны

Для съемок в фильме «Охотники за сокровищами» актерам Джорджу Клуни и Мэтту Дэймону нужно было существенно похудеть. Для этого они сели на диету и начали усердно тренироваться. Здесь Клуни снова не смог устоять перед возможностью подшутить над коллегой. Тренировки становились все интенсивнее, а Дэймон никак не мог похудеть: его тренировочные штаны с каждым занятием все тяжелее налезали на бедра. Оказалось, что Клуни попросил костюмеров каждую неделю тайком ушивать штаны Дэймона на пару сантиметров.

Сумасшедший «фанат» Джоны Хилла

Год назад Леонардо Ди Каприо разыграл своего партнера по фильму «Волк с Уолл-стрит» Джону Хилла, притворившись его фанатом. Актеры договорились о встрече на одной из улиц Нью-Йорка. Увидев Джону издалека, Ди Каприо подбежал к нему и начал фотографировать на смартфон.