Все уже знают... 1 Евгений Липкович

1.04.2018, 13:39

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Евгений Липкович

Первого апреля позвонили и сказали, что умер Брежнев.

Я не поверил.

- Траура нет потому, что все такие как ты - думают, что разыгрывают. Но на самом деле это правда.

- А чего телевидение не сообщает?

- Так никто не поверит. Завтра объявят.

Я позвонил девушке. Она, конечно, меня послала. Тогда я сказал, что все такие, как она, но на самом деле это правда. Она предложила отметить. Я пошел за тортом и шампанским. По дороге встретил пару знакомых, им тоже рассказал про Брежнева. Они не поверили и пошли со мной в магазин. Там стояла очередь.

- Видите, - тихо сказал я. - Все уже знают...

Они переглянулись и встали со мной в хвост.

Мы с девушкой отлично провели время, но Брежнев не умер, и я предъявил ей претензию. Она обозвала меня идиотом.

- Не умер сегодня,- сказала она, - умрет же все равно. Будет хороший повод отметить еще раз.

Мои приятели обозвали меня болтуном. Я им сказал, что когда он на самом деле умрет, будет повод отметить еще раз.

Брежнев умер в ноябре и мы все собрались. И даже тот, кто первого апреля звонил, тоже пришел с нами выпить. Он объяснил, что тогда ошибся номером, и хотел тещу разыграть, которая по партийной линии работала. Очень извинялся.

Евгений Липкович, «Фейсбук»