В Минске нетрезвый водитель легковушки въехал в деревья 1 1.04.2018, 13:53

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пассажир тяжело травмирован.

В Минске пассажир легковушки, за рулем которой был нетрезвый водитель, получил серьезные травмы в ДТП, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 31 марта около 5.00. "Автомобиль "Ситроен" двигался по ул. Казинца со стороны ул. Корженевского в направлении ул. Кижеватова. Водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с деревьями. Пассажир и водитель были доставлены с травмами в больницу.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте работала следственно-оперативная группа со специалистами управления Госкомитета судебных экспертиз по г.Минску", - проинформировали в ГАИ.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пассажир легковушки получил в ДТП тяжкие телесные повреждения. "В отношении задержанного водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома