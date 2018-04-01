Дорожают некоторые виды сигарет 5 1.04.2018, 14:32

1,493

Дорожают сигареты Гродненской табачной фабрики "Неман" и "Табак-инвест".

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман". Так, сигареты Rothmans Demi Click Amber станут дороже на 5 копеек, на такую же сумму подорожают сигареты Kent Double Mix. Цены на сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent White будут установлены на уровне Br2,95.

Подорожают и сигареты компании "Табак-инвест".

На 27 копеек вырастет цена на сигареты Camel Filters и Camel Blue. Cигареты Aroma Rich Bardesey Blend, которые ввозит в страну "Беларусьторг", с 1 апреля будут стоить Br3,7.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.