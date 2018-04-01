Не ушел, а уполз: буквально стек с трона 8 1.04.2018, 14:38

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Дмитрий Гудков

Фото: og.ru

Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не изменит ситуации в регионе.

На место ушедшего в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева пришел вице-губернатор Сергей Цивилев, партнер российского миллиардера Геннадия Тимченко. Об этом написал бывший депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Дмитрий Гудков в Facebook.

"Тулеев не ушел, а уполз: буквально стек с трона, на котором держаться не было сил. А так – до самого конца, до последнего позора. И не сомневайтесь: каждый из них, из "элитки", повторит его подвиг. Власть – до последнего", – подчеркнул он.

Оппозиционер отметил, что после выбросов газа на свалке в подмосковном Волоколамске губернатор Московской области Андрей Воробьев вместо отставки или попытки решить проблему инициирует задержание организатора протестов Артема Любимова.

"Нет человека – нет проблемы. Эффективный менеджер Воробьев не знает других решений... Хотя даже отставка Воробьева ничего не решит. Так, на место Тулеева пришел Цивилев, тот самый партнер Тимченко, который обвинял Игоря Вострикова в пиаре. Путинская система может выдавать только ошибки. Решать проблемы она не способна", – подытожил Гудков.

27 марта в ходе митинга после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" он обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Игоря Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся, как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"

Позже Цивилев встал на колени перед жителями города. "Я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию", – сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.

27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.

В тот же день на совещании Тулеев извинился перед Путиным за пожар.

Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя".