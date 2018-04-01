Папа Римский: Пусть изменится губительный курс всех политических и военных вождей 1.04.2018, 14:51

Папа Римский Франциск выступил с пасхальном посланием.

Папа выступил сегодня с обращением к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") с центрального балкона Базилики Святого Петра, обращаясь к десяткам тысяч людей, собравшимся на площади. Он также призвал положить конец "кровавой бойне" в Сирии, призвав к тому, чтобы гуманитарная помощь была разрешена для въезда туда,а также к миру в Южном Судане и Демократической Республике Конго.

Папа Римский Франциск обратился к событиям в Газе в прошлую пятницу, призывая к примирению на Святой Земле. Папа также просил мира для всего мира, "начиная с любимой и многострадальной Сирии, чьи люди истощены бесконечной войной". "В эту Пасху, пусть свет воскресшего Христа осветит совесть всех политических и военных вождей, так чтобы губительный курс был бы изменен...", - заявил Франциск.

Папа Римский призвал к международной помощи Венесуэле, чтобы больше людям не пришлось покидать свою родину из-за экономического и политического кризиса. Он выразил надежду, что "плоды диалога" будут способствовать достижению мира и согласия на Корейском полуострове, где 27 апреля обе стороны намерены провести свой первый саммит на протяжении более чем через десятилетия. Это станет возможным после того, как как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал провести денуклеаризацию своей страны.

Франциск отмечает свою шестую Пасху в качестве главы римско-католической церкви после избрания в 2013 году. Он призвал своих слушателей работать для прекращения актов несправедливости в мире. Франциск молился о силе послания Иисуса, которое "несет плоды надежды и достоинства, когда существуют лишения и отторжение, голод и безработица, в мире, где есть мигранты и беженцы, которые так часто отвергаются современной культурой, и жертвы торговли наркотиками, торговли людьми и современных форм рабства".

Сегодня верующие христиане западного обряда отмечают Пасху.