Россельхознадзор в очередной раз проинспектирует белорусских производителей 4 1.04.2018, 15:12

Сейчас в «черном списке» более полусотни белорусских субъектов хозяйствования.

На следующей неделе, с 3 по 6 апреля, эксперты Россельхознадзора проведут инспекцию белорусских производителей продукции животного происхождения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Окончательный список предприятий согласовывается, не исключено, что по результатам проверки будет принято решение о снятии ограничений на поставки продукции с ряда белорусских комбинатов.

Сейчас в черном списке Россельхознадзора более полусотни белорусских субъектов хозяйствования, в отношении которых действуют различные санкции - от полного запрета поставок в Россию до повышенного контроля на пунктах проверки.

Белорусская сторона неоднократно заявляла о надуманности российских претензий, а на днях Александр Лукашенко приказал подчиненным искать новые рынки.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки - если Россия нас не понимает и понимать не хочет, - заявил Лукашенко. - Раз они решили нас наклонять непонятно за что, то будем искать свое счастье в другом месте. Нельзя на одном рынке постоянно сидеть».

Договора по поставкам белорусского пищевой продукции в Россию на второе полугодие еще не подписаны, переговоры продолжаются.