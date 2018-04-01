Белорусский авторынок стал напоминать СССР 13 Денис Логунович, Onliner.by

1.04.2018, 15:26

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Выбрать можно разве что цвет машины.

Летом 2014 года белорусский дилер Hyundai подарил одному из покупателей Accent стильный четырехдверный хетчбэк Veloster. Как же я скучаю по тем временам! Нет, не по временам рекламных конкурсов, а по тем, когда пальцев одной руки не хватало, чтобы посчитать модели Hyundai, представленные на нашем рынке. Давно вы открывали сайт белорусского дилера Hyundai? Не утруждайтесь, там сегодня всего три модели: Accent, Creta и Tucson.

Где i30? Куда подевался Santa Fe? А стильный i40? Почему их к нам не возят? Из любопытства как-то залез на сайт французского импортера Hyundai. Там продается 19 разных моделей. Девятнадцать! А в Беларуси — три. За что автомобильный бог так наказал наш рынок? Чтобы вы не думали, что я плохо отношусь к Hyundai, сразу отмечу: эта тема касается практически всех автопроизводителей, официально представленных в нашей стране. Исключение — премиальные бренды.

Порой мне кажется, что автомобильный рынок Беларуси вернулся во времена СССР, когда выбирать приходилось разве что цвет будущего автомобиля. Только вместо «Запорожца» сегодня Renault Logan, «Ниву» сменил Renault Duster, а роль «Волги» исполняет Toyota Camry.

Нет, конечно, хорошо, что новые машины стали доступнее и любой работающий человек, не обремененный крупными кредитами (например, на четыре стены с крышей), может без труда стать обладателем машины из салона. Но людей практически лишили выбора, и те три человека, которые хотели бы купить, например, Volkswagen Scirocco, вынуждены сейчас докатывать стильные «бэушки» и молиться, что ситуация на рынке изменится.

У меня есть подруга, которая устала чинить свою Alfa Romeo Giulietta и собирается сменить «итальянку» на что-нибудь новое. Как-то поздним вечером осушили с ней бутылку вина и засели за комп присмотреть варианты. Требования у нее простые: хетчбэк гольф-класса. Денег на модель премиум-бренда нет, поэтому пришлось шерстить сайты дилеров «простых» производителей. Итог печальный: кроме Mazda3 и Ford Focus, выбрать нечего. Два хетчбэка на весь рынок! Какая-то дискриминация, ей-богу! Ну не всем же людям нужны эти ваши кроссоверы с седанами.

Без слез не посмотришь на B-класс — там в Беларуси вообще одна тоска. Навскидку и не вспомнишь, какой современный хетчбэк малого класса сегодня можно купить в нашей стране. Боюсь, что никакой. Молчу уже про городские модели сегмента A (Renault Twingo, Volkswagen Up и др.).

Получается, удовлетворяя спрос, допустим, 80% покупателей новых авто, импортеры полностью лишили выбора оставшиеся 20%. Вот лично я купил бы Renault Twingo. Даже по цене Duster. Можете ловить на слове. И, думаю, я не один такой: есть автолюбители, которые взяли бы Škoda Citigo вместо Rapid. И не продавать такие модели — это все равно что не продавать красные джинсы. Широкой массе они, ясное дело, не нужны, но кто-то ищет именно такие брюки.

Как-то увидел в городе Toyota Aygo последнего поколения (тот, что со здоровенным крестом на «морде») с минскими номерами и на светофоре впопыхах доставал телефон, чтобы сделать фотку — иначе не поверят друзья. Вы понимаете, что случилось? Обычные доступные машины, которые легко встретить в любой польской деревне, у нас превратились в эксклюзив. Нужно доказывать, что ты видел последнюю Aygo. У нас Ferrari чаще встречается на дорогах, чем этот хетчбэк.

По городу ездит парочка Volkswagen Up. Если владелец одной из них читает эти строки, напиши, пожалуйста, мне на почту — хоть посмотреть вблизи на то, что забрал у нас Таможенный союз. А ведь раньше дилер Volkswagen продавал в Беларуси такие модели как Golf, Scirocco, Beetle и даже, прости господи, ХЕТЧБЭК Polo (когда вижу его в городе — пускаю слезу). Буквально вчера ездил к дилеру Mazda по рабочим делам. Весь шоу-рум заставлен кроссоверами CX-5 и седанами Mazda6. «Тройку» можно заказать — в автоцентре ее просто нет. Еще можно купить Mazda CX-9. А вот про CX-3 и CX-4 забудьте. Хотя что-то подсказывает мне, что обе машины неплохо продавались бы на рынке: посмотрите, сколько CX-5 катается по городу.

«А ты бы купил?» — обычно так отвечают в комментариях на реплики о том, что нашему рынку не хватает интересных моделей. Конечно, очередей за европейским Volkswagen Golf не было бы, но за год пару десятков хетчбэков однозначно находили бы своих покупателей. Даже не сомневаюсь. Это касается и Peugeot 308, и главной потери Toyota на нашем рынке — Avensis. Унылый Camry попросту убил эту замечательную модель.

Дилеры сегодня возят то, что покупают широкие массы. Это логично. Это бизнес. Но для «не таких, как все» выбора не осталось. Я представляю, как будет выглядеть наш рынок через 15 лет, когда на свалку отправятся все привезенные некогда из Европы яркие, разнообразные модели. Будет царство стареньких Polo Sedan и доживающих свой век Hyundai Accent.

Представители дилеров очень не любят, когда я поднимаю эту тему в личных беседах. Аргументация простая: зачем нам возить сюда европейский Golf, если он будет стоить как российский Tiguan? Да, кроссоверы вытесняют модели среднего класса. Эта тенденция актуальна и для европейского рынка. Но кому-то же при прочих равных предпочтительнее купить Golf. Знаю как минимум одного такого человека. При этом у нас и с кроссоверами не все так сладко. Раз уж на маховик моего недовольства намотало бренд Hyundai, вернемся к нему. Где отличнейший паркетник Kona? Почему бы не попробовать продавать экоSUV Nexo? Уверен, нашел бы покупателя и «малыш» ix20. А почему убрали с рынка Santa Fe, я до сих пор не понял. Не хватает разнообразных паркетников и у других производителей.

Конечно, однообразие нашего авторынка — вынужденная мера, и дилеры сами бы рады привезти в шоу-рум какой-нибудь интересный экземпляр. Но условия, в которые поставлены компании в Таможенном союзе, не позволяют больше играть с эксклюзивами. В Беларусь сейчас выгодно завозить только такие модели, которые будет покупать большое количество людей. Если автомобиль купит 10 человек в год, представлять его на рынке — значит нести убытки. Поэтому данное «мнение» не является призывом к действию, мол, давайте тащите сюда Twingo, хочу-хочу. Нет. Это просто крик души. Мне бесконечно обидно, что белорусский авторынок сегодня напоминает советский продуктовый магазин, где выбрать можно было только из того, что до тебя уже выбрала партия. Хорошо, что хоть конкретный цвет пока не навязывают. И на том спасибо.

Денис Логунович, Onliner.by