Министр обороны Британии: Терпение мира относительно Путина иссякло 5 1.04.2018, 15:54

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Гэвин Уильямсон

Великобритания намерена совершенствовать оборону.

Великобритания вступила в новую эпоху ведения войны и должна совершенствовать оборону, чтобы ответить на угрозы российского президента Владимира Путина.

Об этом написал министр обороны Британии Гэвин Уильямсон в колонке The Telegraph (перевод - «Европейская правда»).

"Мир становится темнее, более опасным местом. Мы не просто имеем дело с оплачиваемым международным терроризмом. Мы также должны противодействовать обострению опасности и реагировать на возросшую глобальную нестабильность", - написал Уильямсон.

"Китай добивается статуса мировой сверхдержавы. Военное присутствие Ирана в Ираке, Сирии и Йемене, а также его ядерные амбиции, хорошо известны. Северная Корея продемонстрировала активные глобальные кибервозможности, своей программой ядерных ракет вызывает глубокую озабоченность. Также есть президент Путин. Он использует растущие гибридные возможности для подрыва и дестабилизации, влияния на страны по всему миру. Мы вступили в новую эпоху войны", - отмечает глава британского Минобороны.

По его словам, Москва подтвердила свои агрессивные намерения покушением на бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Он (Путин, - ред.) инвестирует в новые ракеты большой дальности, хвастаясь своими новыми ядерными системами и вовлечением в активные и наглые кибероперации. Если у нас были какие-то сомнения в опасности, которая идет от Москвы, необходимо взглянуть на события в Солсбери. Мы не должны забывать, что это было первое использование нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй Мировой войны. Это было незаконным и презрительным применения силы против нашей страны со стороны Российского государства, которое подвергало опасности жизни невинных людей", - отметил Уильямсон.

Ответ Кремля относительно инцидента показал "ложь и издевательство", считает министр. Терпение мира относительно враждебного поведения Путина иссякло, подчеркивает он.

"Жизненно важно для обороны Британии продолжать развиваться, чтобы отвечать вызовам завтрашнего дня, чтобы сохранить нашу страну и защитить своим трудом завоеванные свободы и образ жизни, которыми мы пользуемся сегодня", - сказал он.

Уильямсон напомнил о введении программы модернизации обороны страны, которая будет трансформировать Вооруженные силы королевства в "силы будущего".

"Они будут более продуктивными, более смертоносными и будут наносить более жесткий удар. Они будут способны противостоять традиционным угрозам и решать новые задачи гибридного конфликта", - добавил глава оборонного ведомства.

Как известно, 29 стран высылали российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.