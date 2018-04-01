Минчанка: На пенсию сейчас не проживешь, приходится выкручиваться

Минчанка: На пенсию сейчас не проживешь, приходится выкручиваться9
- 1.04.2018, 16:09
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За изготовление и продажу букетов из вербы нужно заплатить налог.
Каждый год в канун Вербного воскресенья площадки у храмов, переходы и рынки наполняются огромным количеством букетиков из вербы, украшенной хвойными веточками, искусственными цветами, пластиковыми птичками, ягодами, лентами и прочим декором. Для кого-то верба — это символ религиозного праздника, а для кого-то — бизнес, способ получить прибавку к зарплате или пенсии. Tut.by изучил ассортимент и цены на праздничные букеты и узнал, сколько можно заработать на вербе.
Возле выхода из перехода в сторону Комаровского рынка от обилия букетиков из вербы просто разбегаются глаза. Цены разные: те, что выглядят скромно, без особых украшений, продают по рублю, более нарядные — по 1,5−2 рубля.
— Почему на рынок продавать не идете? — спрашивают журналисты у одного из продавцов.
— А что я там продам? Туда люди не за вербой, а за продуктами идут. А здесь я на виду, все обращают внимание и покупают, — рассказывает усатый мужчина. — Отдаю по рублю.
Продавец сказал, что стоит здесь совсем недолго, но «уже десятку заработал, может, и больше».
— Я в первый раз вербой торгую, поэтому не могу пока сказать, прибыльно это или нет, — признается мужчина.
— Это не верба, а ива, — исправляет его проходящая мимо женщина. — В Минске почему-то все выдают иву за вербу, хотя правильно освящать так называемые котики.
По соседству похожими букетами торгует бабушка, но у нее цена 1,5 рубля.
— Украшения же все эти тоже купить нужно, — говорит пенсионерка. — За ветками сходить, цветочки приклеить, ленточки привязать. Это тоже труд, поэтому и цена такая.
Сколько женщина заработала, решила не говорить, но оговорилась, что затраты на изготовления товара еще не окупились.
«Букетики хорошо покупают, уже около 50 забрали»
А можно ли купить праздничный букет, не отходя далеко от дома?
В подземном переходе в Серебрянке проходы пестрят искусственными цветами, будто не Вербное воскресенье, а Радуница наступила. В конце цветочного ряда замечаю мужчину, продающего нужный товар.
— По 50 копеек продаю, выбирайте, — предлагает продавец.
На коробке вперемешку лежат желтые веточки без котиков и настоящая верба. Никакого декора на букетиках нет. Люди подходят мимо импровизированного прилавка, никто праздничный товар не покупает.
Журналисты идут дальше. У выхода из перехода еще несколько человек с букетиками.
— Эти по рублю, а эти — по полтора, — рассказывает продавец, показывая свой товар. — Веточки резать мы ездили за Минск. Потом я купила искусственные цветочки и украсила букеты. Те, что попышнее, дороже продаю. Сегодня я еще ничего не заработала, потому что только пришла. Еще никто ничего купить не успел.
Ближе к рынку на скамейке вербой торгует еще одна пожилая женщина. У нее все букетики по рублю.
— Рублей 40 сегодня заработала, — делится женщина. — На пенсию сейчас не проживешь, приходится выкручиваться. Летом я цветы продаю. Я здесь недалеко в частном доме живу. У меня большая клумба. Хризантемы, астры, гладиолусы, нарциссы, тюльпаны и другие цветы выращиваю. В прошлом году на цветах рублей 800 заработала. Хорошо брали ромашки и васильки, но у меня их мало было. В этом году я больше посеяла.
Пенсионерка говорит, что уже не первый год торгует котиками перед Вербным воскресеньем. На этом можно за два дня неплохо заработать.
— В прошлом году я тоже торговала. В субботу здесь, а в воскресенье возле церкви. Кроме меня, еще много людей продавало, но раскупили почти все. Сын из дома дважды подносил еще букеты. Где-то на 120 рублей наторговала. Были те, кто и больше взял. Рядом женщина по 2 рубля продавала, так заработала раза в три больше. Но у нее и букеты были красивее, с разноцветными птичками. Хочется еще пожить — и купить что-то себе, и внуков побаловать, когда приходят в гости, их у меня трое. У сыновей деньги мне стыдно брать, — признается женщина. — Молодым сейчас и так тяжело. Они и так мне всегда помогают, если по хозяйству нужно или свозить куда. Поэтому пытаюсь заработать сама. А что дома сидеть? Здесь и поговоришь с кем, и на людей посмотришь, как-то веселее жить.
Купив у бабушки букет, отправляемся к продуктовому магазину. Там обычно тоже много продавцов вербных букетов. Но в этот раз оказалось немноголюдно. Только одна женщина стоит с разноцветными связками веточек.
— Почем? — спрашивают журналисты.
— Все по рублю. Букетики хорошо покупают, — рассказывает продавец. — Уже около 50 штук забрали. Место проходное, людей много.
— А где вербу брали? — интересуются.
— Я не местная, с района приехала. Букетики заготавливала у себя возле дома, — говорит женщина.
Спрос на вербу действительно большой. Многие прохожие идут с букетами. Некоторые несут не один, а два или три.
— Маме еще взял и теще, — рассказывает молодой парень, проходивший мимо. — Мы всегда покупаем вербу, каждый год.
Молодой человек говорит, что всегда покупает цветы жене, вербу у бабушек и дедушек в переходе.
— Для нас 3 рубля — не деньги, а пенсионеру — помощь, — рассуждает парень. — Магазины, церковные лавки и так заработают, а я лучше пожилому человеку помогу.
За изготовление и продажу букетов из вербы нужно заплатить налог
Но не все жители района довольны праздником.
— У нас перед Вербным воскресеньем каждый год возле парка все кусты ломают, — жалуется жительница одного из домов, расположенного недалеко от Лошицкого парка. — Кто-то для себя вербу рвет, а кто-то в промышленных масштабах. Причем не только вербу — ту, что с котиками, но и ивы обрывают, выдавая ветки за вербные. А народ хватает и тем самым поощряет это безобразие. Кусты лысыми остаются! Хоть бы за город в лес выехали и там рвали.
Между тем работники лесхозов напоминают, что в лесу тоже нельзя просто так без разрешения заготавливать ветви.
— Для заготовки ветвей для собственных нужд людям разрешение получать не нужно. Но они могут это делать только на участках, где ведутся рубки, из числа деревьев, которые назначены в рубку, — рассказали нам работники Минского лесхоза. — То есть, прежде чем отправиться в лес, нужно обратиться в лесхоз или лесничество и спросить, где можно заготавливать. Со срубленных деревьев можно заготавливать ветки для собственного потребления. Ну, а если букеты из веток пойдут на продажу — это уже коммерческая деятельность. Они должны иметь разрешительный документ на заготовку. Его нужно получать в лесхозе или лесничестве. Стоит разрешение 0,02 базовой величины (49 копеек) от складочного метра кубического. Складочный метр — это когда ветки укладываются в кучу со сторонами метр на метр на метр.
Работники лесхоза говорят, что лесной фонд постоянно находится под контролем, специалисты ведут мониторинг. За незаконную заготовку древесины можно получить штраф.
Кроме того что продавцам букетов из вербы и ивы нужно заплатить за заготовку ветвей, чтобы все было легально, придется раскошелиться и на налог — 1 базовую или 24 рубля 50 копеек.
Изготовление букетиков из украшенных ивовых и вербных ветвей по закону подпадает под ремесленную деятельность. В подпункте 1.2 пункта 1 Указа Лукашенко от 09.10.2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» сказано, что человек имеет право самостоятельно изготавливать и продавать цветы и композиции, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов) без регистрации ИП. Таким образом, если человек сам (не привлекая посторонних) изготавливает букеты из вербы и продает их, ему необходимо подать заявление о постановке на учет в налоговый орган по месту жительства и уплатить сбор в размере 1 базовой величины в календарный год.