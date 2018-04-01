Минчанка: На пенсию сейчас не проживешь, приходится выкручиваться 9 1.04.2018, 16:09

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За изготовление и продажу букетов из вербы нужно заплатить налог.

Каждый год в канун Вербного воскресенья площадки у храмов, переходы и рынки наполняются огромным количеством букетиков из вербы, украшенной хвойными веточками, искусственными цветами, пластиковыми птичками, ягодами, лентами и прочим декором. Для кого-то верба — это символ религиозного праздника, а для кого-то — бизнес, способ получить прибавку к зарплате или пенсии. Tut.by изучил ассортимент и цены на праздничные букеты и узнал, сколько можно заработать на вербе.

Возле выхода из перехода в сторону Комаровского рынка от обилия букетиков из вербы просто разбегаются глаза. Цены разные: те, что выглядят скромно, без особых украшений, продают по рублю, более нарядные — по 1,5−2 рубля.

— Почему на рынок продавать не идете? — спрашивают журналисты у одного из продавцов.

— А что я там продам? Туда люди не за вербой, а за продуктами идут. А здесь я на виду, все обращают внимание и покупают, — рассказывает усатый мужчина. — Отдаю по рублю.

Продавец сказал, что стоит здесь совсем недолго, но «уже десятку заработал, может, и больше».

— Я в первый раз вербой торгую, поэтому не могу пока сказать, прибыльно это или нет, — признается мужчина.

— Это не верба, а ива, — исправляет его проходящая мимо женщина. — В Минске почему-то все выдают иву за вербу, хотя правильно освящать так называемые котики.

По соседству похожими букетами торгует бабушка, но у нее цена 1,5 рубля.

— Украшения же все эти тоже купить нужно, — говорит пенсионерка. — За ветками сходить, цветочки приклеить, ленточки привязать. Это тоже труд, поэтому и цена такая.

Сколько женщина заработала, решила не говорить, но оговорилась, что затраты на изготовления товара еще не окупились.

«Букетики хорошо покупают, уже около 50 забрали»

А можно ли купить праздничный букет, не отходя далеко от дома?

В подземном переходе в Серебрянке проходы пестрят искусственными цветами, будто не Вербное воскресенье, а Радуница наступила. В конце цветочного ряда замечаю мужчину, продающего нужный товар.

— По 50 копеек продаю, выбирайте, — предлагает продавец.

На коробке вперемешку лежат желтые веточки без котиков и настоящая верба. Никакого декора на букетиках нет. Люди подходят мимо импровизированного прилавка, никто праздничный товар не покупает.

ФОто: Tut.by

Журналисты идут дальше. У выхода из перехода еще несколько человек с букетиками.

— Эти по рублю, а эти — по полтора, — рассказывает продавец, показывая свой товар. — Веточки резать мы ездили за Минск. Потом я купила искусственные цветочки и украсила букеты. Те, что попышнее, дороже продаю. Сегодня я еще ничего не заработала, потому что только пришла. Еще никто ничего купить не успел.

Ближе к рынку на скамейке вербой торгует еще одна пожилая женщина. У нее все букетики по рублю.

— Рублей 40 сегодня заработала, — делится женщина. — На пенсию сейчас не проживешь, приходится выкручиваться. Летом я цветы продаю. Я здесь недалеко в частном доме живу. У меня большая клумба. Хризантемы, астры, гладиолусы, нарциссы, тюльпаны и другие цветы выращиваю. В прошлом году на цветах рублей 800 заработала. Хорошо брали ромашки и васильки, но у меня их мало было. В этом году я больше посеяла.

Пенсионерка говорит, что уже не первый год торгует котиками перед Вербным воскресеньем. На этом можно за два дня неплохо заработать.

ФОто: Tut.by

— В прошлом году я тоже торговала. В субботу здесь, а в воскресенье возле церкви. Кроме меня, еще много людей продавало, но раскупили почти все. Сын из дома дважды подносил еще букеты. Где-то на 120 рублей наторговала. Были те, кто и больше взял. Рядом женщина по 2 рубля продавала, так заработала раза в три больше. Но у нее и букеты были красивее, с разноцветными птичками. Хочется еще пожить — и купить что-то себе, и внуков побаловать, когда приходят в гости, их у меня трое. У сыновей деньги мне стыдно брать, — признается женщина. — Молодым сейчас и так тяжело. Они и так мне всегда помогают, если по хозяйству нужно или свозить куда. Поэтому пытаюсь заработать сама. А что дома сидеть? Здесь и поговоришь с кем, и на людей посмотришь, как-то веселее жить.

Купив у бабушки букет, отправляемся к продуктовому магазину. Там обычно тоже много продавцов вербных букетов. Но в этот раз оказалось немноголюдно. Только одна женщина стоит с разноцветными связками веточек.

— Почем? — спрашивают журналисты.

— Все по рублю. Букетики хорошо покупают, — рассказывает продавец. — Уже около 50 штук забрали. Место проходное, людей много.

— А где вербу брали? — интересуются.

— Я не местная, с района приехала. Букетики заготавливала у себя возле дома, — говорит женщина.

Спрос на вербу действительно большой. Многие прохожие идут с букетами. Некоторые несут не один, а два или три.

— Маме еще взял и теще, — рассказывает молодой парень, проходивший мимо. — Мы всегда покупаем вербу, каждый год.

Молодой человек говорит, что всегда покупает цветы жене, вербу у бабушек и дедушек в переходе.

— Для нас 3 рубля — не деньги, а пенсионеру — помощь, — рассуждает парень. — Магазины, церковные лавки и так заработают, а я лучше пожилому человеку помогу.

ФОто: Tut.by

За изготовление и продажу букетов из вербы нужно заплатить налог

Но не все жители района довольны праздником.

— У нас перед Вербным воскресеньем каждый год возле парка все кусты ломают, — жалуется жительница одного из домов, расположенного недалеко от Лошицкого парка. — Кто-то для себя вербу рвет, а кто-то в промышленных масштабах. Причем не только вербу — ту, что с котиками, но и ивы обрывают, выдавая ветки за вербные. А народ хватает и тем самым поощряет это безобразие. Кусты лысыми остаются! Хоть бы за город в лес выехали и там рвали.

Между тем работники лесхозов напоминают, что в лесу тоже нельзя просто так без разрешения заготавливать ветви.

— Для заготовки ветвей для собственных нужд людям разрешение получать не нужно. Но они могут это делать только на участках, где ведутся рубки, из числа деревьев, которые назначены в рубку, — рассказали нам работники Минского лесхоза. — То есть, прежде чем отправиться в лес, нужно обратиться в лесхоз или лесничество и спросить, где можно заготавливать. Со срубленных деревьев можно заготавливать ветки для собственного потребления. Ну, а если букеты из веток пойдут на продажу — это уже коммерческая деятельность. Они должны иметь разрешительный документ на заготовку. Его нужно получать в лесхозе или лесничестве. Стоит разрешение 0,02 базовой величины (49 копеек) от складочного метра кубического. Складочный метр — это когда ветки укладываются в кучу со сторонами метр на метр на метр.

Работники лесхоза говорят, что лесной фонд постоянно находится под контролем, специалисты ведут мониторинг. За незаконную заготовку древесины можно получить штраф.

ФОто: Tut.by

Кроме того что продавцам букетов из вербы и ивы нужно заплатить за заготовку ветвей, чтобы все было легально, придется раскошелиться и на налог — 1 базовую или 24 рубля 50 копеек.

Изготовление букетиков из украшенных ивовых и вербных ветвей по закону подпадает под ремесленную деятельность. В подпункте 1.2 пункта 1 Указа Лукашенко от 09.10.2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» сказано, что человек имеет право самостоятельно изготавливать и продавать цветы и композиции, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов) без регистрации ИП. Таким образом, если человек сам (не привлекая посторонних) изготавливает букеты из вербы и продает их, ему необходимо подать заявление о постановке на учет в налоговый орган по месту жительства и уплатить сбор в размере 1 базовой величины в календарный год.