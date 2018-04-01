В Берлине сотни людей требовали освободить Пучдемона
- 1.04.2018, 16:36
Протестующие прошли от Бранденбургских ворот до здания Министерства юстиции.
Сотни сторонников независимости Каталонии в воскресенье вышли на улицы Берлина, требуя освобождения бывшего главы правительства Карлоса Пучдемона, находящегося в немецкой тюрьме.
Об этом сообщает La Vanguardia (перевод - «Европейская правда»).
Протестующие прошли от Бранденбургских ворот до здания Министерства юстиции и несли плакаты с надписями "Свободу Пучдемону и каталонским политзаключенным" и "Испания - жэто не демократи ".
Els exiliats i presos polítics presents avui també a #Berlin #FreePuigdemont pic.twitter.com/tv2B6Q9Cwh— Sílvia Mariné (@romboedre) 1 апреля 2018 г.
После этого они отправилась к офису федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, на территории которой задержали Пучдемона и где рассматривается дело в его экстрадиции в Испанию.
Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.