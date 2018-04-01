Сотни обманутых россиян вышли на митинг 1 1.04.2018, 17:13

2,195

Иллюстрационное фото

Фото: Радио Свобода

В Ростове-на-Дону сегодня прошел объединенный митинг обманутых дольщиков Дона.

В акции приняли участие около трёхсот человек из нескольких городов региона, передает «Радио Свобода».

Все эти люди столкнулись с одними и теми же проблемами: вначале они вложили деньги в строительство квартир, затем деньги внезапно пропали, а жилья нет до сих пор. Кто-то ждет квартиры уже двадцать и более лет, а кто-то – не дождался и умер.

Обманутые дольщики провели свой митинг в Международный день смеха весьма остроумно и красочно. Они назвали акцию "Интерактивной трагикомедией в годах". В распространенном заранее приглашении говорилось: "Хотите ощутить все "прелести" долевого строительства? Почувствовать себя своим среди 9000 обманутых дольщиков Ростовской области? Приходите! Опытные дольщики с 20-летним стажем проведут для вас мастер-класс "Снести нельзя достроить".

Проблема с обманутыми дольщиками на Дону давняя и серьезная. Областные власти сформировали официальный региональный реестр обманутых дольщиков. Но включены в него пока менее полутора тысяч человек. Есть и неучтенные обманутые дольщики. Так, в реестр по-прежнему не включены клиенты ЖК "Европейский", которых больше тысячи человек. С учетом того, что основные застройщики находятся под следствием, а некоторые дома находятся на стадии котлована, то вряд ли эти люди могут рассчитывать на решение своей проблемы без участия властей. Также неясна судьба десятка домов разорившейся строительной корпорации "ВАНТ". Существует также десятки других более мелких застройщиков.

Организаторы митинга приглашали на воскресное мероприятие чиновников из мэрии и областного правительства. Но никто из них не пришел. На акции со словами поддержки выступил лишь руководитель фракции КПРФ в региональном Законодательном собрании Евгений Бессонов.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к областным властям - предпринять действенные меры, чтобы в обозримом будущем на Дону не осталось обманутых дольщиков. "Я сама отнесу эту резолюцию с нашими требованиями в приемную губернатора Василия Голубева. Мы ждём, что власти региона наконец-то составят "дорожную карту" по каждому проблемному объекту. То есть, конкретный план: кто, где и когда будет достраивать тот или иной дом. И пускай этот план будет рассчитан на два-три года, но он должен быть четким и ясным" – заявила организатор ростовского митинга обманутых дольщиков Виктория Фролушкина.