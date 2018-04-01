Украинец создал первый в мире велотренажер для майнинга биткоинов 2 1.04.2018, 17:24

Изобретатель планирует устанавливать тренажеры в спортзалах, обеспечивая им дополнительный доход.

Украинский изобретатель Григорий Колесник создал первый в мире велотренажер, способный майнить биткоины, передает goodnews.ua.

За основу он взял модель своего велотренажера Circle Fitness, заменив прошивку встроенного компьютера так, чтобы она могла выводить курс биткоина на дисплей. Результаты вычислений передаются через Wi-Fi на домашний сервер.

Изобретатель рассказал, что он несколько лет думал над тем как использовать эту идею не просто для развлечений, а для заработка.

«Нам постоянно не хватает времени заняться спортом, а это решение позволит создать стимул», — говорит изобретатель.

В планах Григория создать сети распределенных вычислений на основе велотренажеров и устанавливать их в спортзалах, обеспечивая им дополнительный доход. Стоимость велотренажера пока не известна.