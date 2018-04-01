91 год назад родился белорусский диссидент и узник ГУЛАГа Лявон Белый 1.04.2018, 17:33

Мать Лявона Белого — родная сестра Якуба Коласа.

Белорусский диссидент, узник ГУЛАГа, племянник Якуба Коласа Лявон Белый родился 1 апреля 1927 года в деревне Николаевщина Столбцовского района Минской области в крестьянской семье.

Сын Михаила Белого и Юзефы Михайловны из рода Мицкевичей, которая является родной сестрой Якуба Коласа.

Учился Лявон в польской школе в Николаевщине. В 1943-1944 годах продолжал учебу в Несвижской учительской семинарии. В 1947 окончил среднюю школу и в 1948 году поступил на факультет белорусского и русского языка и литературы БГУ. В 1953-1956 учился в аспирантуре по специальности «Белорусская литература».

Выражая свое отношение к политике русификации Беларуси, в 1957 году написал стихотворение в защиту белорусского языка «Усе народы прагнуць сваёй волі, улады, песні…», который после распространил и расклеил в Минске вместе со своим братом Михаилом Белым. КГБ определил автора листовок по почерку, и после нескольких месяцев следствия состоялся закрытый суд над обоими братьями. Лявон был осужден по статье 67 (антисоветская агитация и пропаганда), получил 10 лет лишения свободы. Этапом направлен в лагерь Явас на станции Потьма Мордовской АССР. Позже срок заключения был сокращен на 4 года.

Освобожден в 1963 году и до выхода на пенсию в 1992 году работал в библиотеке № 10 Минска. Белый не получил разрешения защитить диссертацию. Печатал статьи по белорусскому литературы и библиотечной работе в «Красной смене», «Минской правде», «Вечернем Минске», в книге своего брата Симона Белого «На земле предков» (под именем брата там опубликована статья «К новой жизни»). На пенсии, инвалид 1-й группы.