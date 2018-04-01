Глава МИД Германии: К России значительно утрачено доверие 1.04.2018, 17:48

Хайко Маас

Hеобходимо показать солидарность европейских стран с Великобританией в связи с делом Скрипаля.

Поведение РФ в последние годы привело к значительной утрате доверия к этой стране. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag (перевод — gordonua.com) заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Так он прокомментировал историю с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и последовавшим вслед за этим дипломатическим скандалом.

Немецкий министр считает, что было необходимо показать солидарность европейских стран с Великобританией.

Напомним, 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Вслед за Британией российских дипломатов выслали 28 стран и НАТО.