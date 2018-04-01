В Лиссабоне начался монтаж сцены «Евровидения-2018» 1.04.2018, 17:58

Сцена будет очень технологичной, основной акцент сделан на декорации.

Зал "Евровидения 2018" в столице Португалии Лиссабоне сможет принять 20 тыс. зрителей, сообщает gordonua.com со ссылкой на "Євробачення Україна" в Facebook.

"Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena. В этом году зал сможет вместить 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.

"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.