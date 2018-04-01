Папа Франциск задал непростой вопрос о принятии божественного «сюрприза» 1.04.2018, 18:17

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Папа Франциск

В Пасхальное воскресенье Папа Римский Франциск отправил торжественное богослужение на площади Святого Петра в Риме.

Как передает «Радио Польша», затем Папа Римский Франциск произнес свое пастырское благословение «Urbi et Orbi» («Городу и миру»).

В короткой и полностью импровизированной проповеди, глава Римско-Католической церкви сказал, что Воскресение Христово стало огромным сюрпризом, который Бог уготовал людям, хотя еще не все были готовы его принять.

Тогда каждый спешил, бежал, чтобы собственными глазами увидеть это чудо. «То, что я хотел вам этим сказать, содержится в вопросе: а что я? Открыто ли мое сердце для сюрприза Господа Бога? Способен ли я принять его немедленно, или скажу себе, как обычно: завтра посмотрим?», - пояснил понтифик.