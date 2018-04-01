Убытки предприятий растут 5 1.04.2018, 18:25

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Белорусский цементный завод удвоил чистый убыток за 2017 год.

ОАО «Белорусский цементный завод» удвоило чистый убыток за 2017 год. Он составил 39,2 млн. рублей. Как пишет belmarket.by, oбщество опубликовало на Едином портале финансового рынка годовой отчет.

Выручка завода за год выросла на 26,3% до 232,16 млн. рублей. Прибыль от реализации увеличилась почти в 1,5 раза до 21,3 млн. рублей. Однако предприятие в прошлом году уплатило 55,13 млн. рублей процентов по кредитам.

За год долгосрочные обязательства по кредитам и займам сократились на 40% до 141,17 млн. рублей. При этом выросли «прочие долгосрочные обязательства». В итоге общий объем долгосрочных обязательств завода увеличился на 28,3% до 413,15 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Сейчас в состав ОАО входят 6 цехов, 2 технологические линии производства цемента, 15 отделов, филиал №1 «Цемагро», филиал №2 «Цементторг», филиал №3 «Минский КСИ», филиал №4 «Производство извести и мела», филиал №5 «Могилевжелезобетон», филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов», филиал №7 «Оршастройматериалы».