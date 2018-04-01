«Кемеровский Путин» принесен в жертву 9 Алексей Мельников, kasparov.ru

1.04.2018, 18:38

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Аман Тулеев

Итак, Тулеева выкинули.

"Кемеровский Путин", отсидевший на галерах 21 год, бок о бок с главным пожарным и пианистом страны, принесен в жертву.

Тулеев мог уйти, мог остаться. Всё равно. Это ничего не меняет для полумёртвой страны, в очередной раз изнасилованной "вертикалью" 18 марта.

Отставки, назначения были не раз. Тасовали состав. Охранники, бюрократы, единороссы, коммунисты, жириновцы, перебежчики из либерального лагеря. "Все промелькнули перед нами". Это не. привело к переменам для людей – качество власти низкое.

Почему?

"Вертикаль" сгнила за все лихие путинские закатные годы. Её пора на слом. На замену свободными выборами.

Как первый шаг – в Кемеровской области – свободные выборы губернатора, в Волоколамском районе – свободные выборы главы района.

Но путинцы правят иначе – задерживают активистов, – голос возмущения людей против низкого качества жизни Той жизни, которую правители не знают, поместившись, во главе с В.В. Путиным ща общественный счет в "золотую клетку".

Народ растлён правителями вековым отстранением от власти. Людям открыто навязывается через ТВ "лидер", всё больше похожий на вождя, фюрера и дуче. Гражданам прививается покорность начальству во всех возможных формах, до каких только могут додуматься правители.

Всё это выдается за "глас народа", за то, что "люди сами этого хотят", за "национальную традицию".

Но это не так – это старательно культивируемое властями наследие захватившей Россию безжалостной советчины, уничтожившей нормальное, человеческое восприятие жизни.

Вот оно – "с чего начинается Родина". Как пел Путин шпионам, выброшенным из Америки к российским гнилым корням.

Алексей Мельников, kasparov.ru