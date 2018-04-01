Фотофакт: Как 30 тысяч белорусов вышли на «Чернобыльский шлях» в 1989 году 1.04.2018, 19:13

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Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Участники акции прошли от часового завода «Луч» до площади Ленина.

Как написала в «Фейсбуке» оршанская писательница Полина Степаненко:

- В 1989 году в Минске состоялись две акции, посвященные Чернобыльской катастрофе. В апреле состоялся "Час скорби и молчания", а шлях - в сентябре. На снимках сентябрьская акция 1989 года. Фото Владимира Сапогова (1952-2012).

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Напомним, идея «Чернобыльского шляха» принадлежит Наталье Рослава, которая создавала БНФ в Могилевской области. Чернобыльцы вступали в народный фронт целыми районами. Это было время, когда от людей скрывали правду о взрыве на ЧАЭС и его последствиях. «Чернобыльский шлях» стал первой успешной акцией БНФ в 1989 году, он прошел 30 сентября в Минске. Треть демонстрантов приехали из зоны, они держали в руках таблички с названиями своих городов и деревень.

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

На акцию пришли около 30 тысяч человек, которые от часового завода «Луч» прошли до площади Ленина.

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka

Фото: facebook.com/palina.stsepanenka