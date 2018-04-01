В Польше учителям значительно повысили зарплаты 1 1.04.2018, 19:01

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В стране-соседке Беларуси начался первый этап реализации плана повышения зарплат учителям.

C 1 апреля в Польше учителя будут зарабатывать больше. Средняя учительская зарплата на различных ступенях профессиональной карьеры возрастет более, чем 5% . Это первый этап запланированной на три года программы повышения на 15% зарплат учителям, передает «Радио Польша».

Министр образования Польши Анна Залевская заверила, что деньги на дальнейшие этапы повышения, предусмотренные на январь 2019 и 2020 года, будут обеспечены.

«Я думаю, что Министерство образования вместе с представителями общественных организаций и органами местного самоуправления после второго этапа программы должны подписать совместное обязательство, чтобы в проекте бюджета в ходе избирательной кампании в 2019 году появились дополнительные средства на дальнейшее повышение зарплат учителям», - сказала министр Анна Залевская.

В этом году на повышение зарплат работникам школьного образования предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов злотых (около 300 миллионов евро).