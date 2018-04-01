Дипломатический размен 1.04.2018, 19:24

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Как принимают решения о высылке сотрудников дипмиссий.

Международный демарш, в результате которого 26 государств одновременно выслали более 150 российских дипломатов, вызвал явное замешательство в Москве.

«Менее масштабные высылки, разумеется, случались и раньше, но всегда Кремль реагировал на них без малейшего промедления, – заметил русской службе «Голоса Америки» эксперт вашингтонского Института Брукингса, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Стивен Пайфер. – Но сейчас впервые с солидарной позицией выступили почти тридцать стран мира, и, судя по возникшей паузе и достаточно осторожным комментариям российских официальных лиц, в Москве далеко не сразу решили, как действовать дальше».

Высылка 60 российских дипломатов из США стала уже второй по счету за последние полтора года. В конце 2016 года администрация Обамы объявила о том, что Соединенные Штаты должны покинуть 35 сотрудников российской дипмиссии. Одновременно Россию лишили права пользоваться двумя дипломатическими «дачами» в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В администрации США тогда сочли нужным особо подчеркнуть, что причиной для демарша стали действия России по вмешательству в президентскую предвыбoрную кампанию 2016 года.

«Подобное официальное объяснение, если перевести его с дипломатического языка, свидетельствует об особой серьезности претензий к государству, – объяснил «Голосу Америки» историк Марк Скулман. – Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая в 1961 году, и оговаривающая нормы и правила международной дипломатии, таких объяснений вjобще не предполагает. В статье девятой специально уточняется, что принимающее государство может объявить любого представителя дипломатического корпуса персоной нон грата, проинформировав об этом соответствующую сторону, никак не объясняя причины принятого решения».

У спецслужб США существует собственный термин, обозначающий высылку дипломатов иностранного государства – слово PNGing, возникшее из аббревиатуры persona non grata, созвучно с английским pinging. Именно так обычно называют сигнал, который посылают с одного компьютера, определяя, есть ли связь с другим. Ультрачастотный сигнал, или ping также посылает субмарина, чтобы обнаружить препятствие или противника.

«В подавляющем большинстве случаев в списки высылаемых попадают сотрудники спецслужб, работающие под дипломатическим прикрытием, – уточнил Марк Скулман. – В любом посольстве существуют “легальные шпионы”, которые отвечают за контакты между спецслужбами или правоохранительными органами двух стран. Их официально представляют именно в этом качестве. “Нелегальных шпионов”, действующих под прикрытием различных дипломатических должностей, обязана вычислить контрразведка».

Как пояснили несколько бывших сотрудников федеральных ведомств США, приняв решение о высылке сотрудников иностранной дипмиссии, администрация направляет соответствующий запрос в ФБР и ЦРУ. Спецслужбы должны составить список уже выявленных разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием, а затем, после консультаций с Госдепартаментом, администрация утверждает и направляет властям страны поименный список сотрудников дипмиссии, подлежащих высылке.

О том, что такой список был передан российской стороне в минувший понедельник, на этой неделе сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, особо подчеркнув, что к работе по составлению документа были привлечены «сотрудники нескольких ведомств», включая и ФБР.

«Мы уверены, что наша страна будет в большей безопасности, если эти русские отправятся домой», – добавила она.

В Москве решение 26 стран мира о высылке российских дипломатов объяснили «беспрецедентным давлением» Лондона и Вашингтона на своих союзников, одновременно обвинив США в «поощрении и раздувании кампании клеветы» против России.

Стивен Пайфер уверен, что власти Великобритании предоставили своим союзникам «самые убедительные» доказательства, свидетельствующие о причастности российских властей к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

«Общественности действительно были предъявлены только заявления официальных лиц в Великобритании, но все союзники по линии спецслужб получили исчерпывающие объяснения и улики, которыми располагают в Лондоне, – говорит он. – И, похоже, после изучения эти доказательств ни у кого не осталось ни малейших сомнений в том, что к отравлению причастна именно Москва».

Бывшие сотрудники американских спецслужб, к которым обратились журналисты, объяснили солидарные действия почти трех десятков стран еще и тем, что в «деле Скрипаля» российские спецслужбы «грубейшим образом» нарушили неписанные правила, принятые в «шпионском сообществе».

«Есть целый ряд джентльменских соглашений, которые все страны стараются не нарушать, – заверил бывший сотрудник американских спецслужб, попросивший не называть его имени. – Главное из них – отказ от акций по физическому устранению противника, а также запрет на какие-либо действия, направленные против членов семьи предателя или перебежчика. В противном случае между спецслужбами может разразиться настоящая война».

Нарушение этого правила, по словам собеседника, может стать веской причиной для высылки дипломатов. Кроме этого, в списке официально утвержденных и признаваемых всеми государствами оснований для подобного дипломатического демарша значатся вмешательство во внутренние политические процессы, подготовка или провоцирование войны, акты саботажа, а также попытка похищения «планов действий на случай ядерной войны». В 2001 году, Вашингтон объявил о высылке российских дипломатов после того, как сотрудник ФБР Роберт Хансен передал именно эти планы российской разведке.

При этом в США признают, что нынешняя масштабная высылка сотрудников российской дипмиссии вряд ли снизит «уровень шпионской угрозы» со стороны Москвы.

«Эта акция может на некоторое время нанести ущерб их возможностям, – заявил телекомпании NBC Джон Маклафлин, в свое время исполнявший обязанности директора ЦРУ. – Но Россия...считает шпионаж слишком важным инструментом, и никакой публичный скандал не может изменить этот подход. Возможно, в течении трех-шести месяцев они будут испытывать трудности на оперативном уровне, но затем восстановят свои возможности».