Минск присоединился к всемирной акции «30 дней на велосипеде» 1.04.2018, 20:25

Фото: onliner.by

Участники акции ездят со специальными флаерами на велосипедах и узнают друг друга на улице.

Вы катаетесь на велосипеде? Весна в этом году особо не торопится, на улице по-прежнему не слишком приятно находиться, а уж тем более крутить педали, пишет onliner.by. Тем не менее увлеченные люди есть. Чтобы скорее вкатиться в теплый сезон, они собрались сегодня вместе и дали друг другу обещание в течение целого месяца ежедневно ездить на велосипеде. Таким образом минчане присоединились к акции, которая проводится по всему миру, — #30daysofbiking.

Фото: onliner.by

— Это всемирная акция, в рамках которой все участники ездят со специальными флаерами на велосипедах и узнают друг друга на улице. Хорошая мотивация для людей, которые не ездили или мало ездили на велосипеде зимой, — рассказали организаторы мероприятия.

Фото: onliner.by

Флаер любой желающий велосипедист мог получить бесплатно. Тем, кто живет в другом городе, их высылали по почте. Главное — продержаться. 30 дней при любой погоде без выходных — думаете, легко? Попробуйте!

Фото: onliner.by

В 14:30 началась велопрогулка от улицы Смолячкова. Велосипедистов собралось немало, несмотря на погоду.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by