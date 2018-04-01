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Государство и банки усилят контроль за платежами россиян

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  • 1.04.2018, 19:47
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В РФ сокращается оборот наличных денег.

В России продолжает сокращаться оборот наличных денег, платежи которыми не поддаются контролю со стороны банковской системы и государства, пишет сайт finanz.ru.

Этот тренд продолжится в ближайшие годы, а к 2019-му каждый второй потраченный населением рубль будет приходится на безналичные расчеты. Такой прогноз дает банк ВТБ.

По его данным, если в 2016-м году банковскими картами оплачивалось 32% всех покупок на уровне потребителей, то в прошлом эта доля подскочила до 38%. Общая сумма безналичных платежей выросла с 12 до 16 трлн рублей.

В текущем году доля увеличится до 40%, а в 2019-м - превысит 50%. Безналичный оборот составит 26 трлн российских рублей, из которых 21 трлн обеспечит оборот по картам.

По итогам 2017 года банки выпустили 9 млн новых пластиковых карт, а их общее количество на рынке достигло 259 млн штук, или по 1,8 карты на каждого гражданина.

В 2018 году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн карт, а количество POS-терминалов, которые используются для безналичной оплаты, увеличится более чем на 360 тысяч и достигнет 2,4 млн устройств.

Основные преимущества от сокращения наличного оборота получит государство, отмечает заместитель председателя правления платежной системы "Лидер" Константин Соловьев: безналичные платежи выгодны с точки зрения контроля.

"Если есть информация обо всех тратах потребителя, то даже налоговая декларация становится вторичной", - объясняет Соловьев.

Принцип банковской тайны также перестает быть препятствием. Как сообщил в феврале директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, в центробанке разрабатывается законопроект, который дает правоохранительным органам доступ к банковской информации без возбуждения дела.

По данным "Ведомостей", в начале 2017 года в правительстве обсуждалась идея ввести налог или сбор за наличные платежи. В качестве варианта рассматривался муниципальный налог, который шел бы в местные бюджеты, или диффернцированная ставка НДС, после введения которой в магазинах у каждого товара появились бы двойные ценники - один с безналичной суммой, другой - с суммой в бумажных деньгах.

Напомним, Минфин еще в 2012 году предлагал запретить покупки за бумажные деньги на сумму больше 600 тысяч рублей, а затем и 300 тысяч рублей.

В январе 2017-го эта тема снова обсуждалась, и лимит предлагали установить на отметке 500 тысяч рублей. Глава Минфина РФАнтон Силуанов заявил, что поддерживает эту инициативу.

Позднее он уточнил, что власти не намерены искусственно ограничивать наличный оборот.


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