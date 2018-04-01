Кремль остановит только Трамп 2 Брайан О'Тул, «Новое время»

1.04.2018, 20:12

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Сегодня США – это единственная страна, которая имеет рычаги влияния на финансовую сеть кремлевской элиты.

Новость о координированной высылке более 150 российских дипломатов и офицеров разведки из США, Европы и других частей света продемонстрировала, что ловкая рука дипломатии может противодействовать российской агрессии. Высылка стала ответом России на покушение на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, проживающих в Великобритании.

И хотя Москва могла предположить, что Вашингтон и некоторые союзники Великобритании каким-то образом отреагируют на отравление, такая реакция очевидно застала Кремль врасплох.

Масштаб и скоординированность добавила этому ответу незаурядной силы. В конце концов, санкции, наложенные в свое время на Россию за агрессию в Украине, должны были послужить не просто карательным мероприятием для одного государства. Их высшей целью было сохранить трансатлантическое единство США, ЕС и тех других, кто присоединился к внедрению санкций.

Ранее Соединенные Штаты также осуществляли несколько критически важных шагов в противодействии России, но отказ американского президента действовать против Владимира Путина затмевал все эти попытки. Великобританию же затянуло в местный водоворот «Америка превыше всего»: все важнейшие ресурсы страны были брошены на переговоры о Брекзит. Германия буксовала из-за затяжного формирования правительства, а Франция еще не успела захватить лидирующую трибуну ЕС. Несмотря на проблемы с лидерством в ЕС и другие нюансы, ряд западных стран не слишком стремился продлить жесткие санкции против России.

Этот контекст позволяет выдвинуть несколько предложений относительно того, как международная коалиция будет противодействовать агрессии России в дальнейшем.

Для начала, Трамп должен как лично, так и публично признать проблему с Путиным и осудить агрессивное российское поведение на международной арене. Роль США является критически важной в этой истории, но американские попытки противодействовать Кремлю будут обречены, пока Трамп не подключится в эту борьбу и не провозгласит, что США противостоят российской агрессии и поддерживают своих союзников в ЕС.

И чтобы Трампу поверили, этот месседж должен присутствовать везде – как на международном, так и в местном и частном пространстве. Это не значит, что с Москвой не надо сотрудничать. США и Россия, к примеру, могут осуществлять совместные шаги для противодействия терроризму и в вопросах о Северной Корее. Вместо угроз свободному миру, Россию надо призывать стать одним из его лидеров.

Независимо от успеха в попытках убедить Трампа критически относиться к режиму Путина, кандидат на пост Госсекратаря Майк Помпео должен направить свои усилия на восстановление истощенных дипломатических ресурсов. Высылка российских представителей – это победа дипломатии, но без укомплектованного Госдепартамента успехов не достичь.

Затем Госдепартамент и Министерство финансов США должны сплотить партнеров и единомышленников с целью скоординировано противостоять российской агрессии, а особенно ее вмешательству в выборы и работу демократических институтов. Эффективными будут и действия, направленные против кошелька Путина и тех его друзей, благодаря которым российский президент до сих пор на должности.

Требование СМИ наложить санкции на состояние путинской свиты и их бизнес стало бы хорошим средством в борьбе с Россией, хотя и далеко не простым в реализации. Несмотря на расширение списка Магнитского, который предусматривает наложение санкций за пренебрежение правами человека, сегодня США единственные, кто имеет все эффективные инструменты, позволяющие эффективно влиять на финансовые сети друзей Путина.

К сожалению, как это уже когда-то было в прошлом, Вашингтон и его ближайшие соратники в Европе могут быть не в восторге от идеи ввести санкции против окружения российского президента. К тому же, надо иметь несколько больше информации чтобы наложить санкции и на личные финансовые активы Путина, которые обычно чрезвычайно трудно вычислить. Тем не менее, США должны поставить себе эту цель. И двигаться к ней как на домашней территории, так и в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Главной целью таких мероприятий должно стать предупреждение финансовых злоупотреблений России. Нынешние финансовые законы США и особенно Великобритании позволяют слишком много вольностей. К тому же, обеспечивают анонимность тем, кто занимается отмыванием денег. Темная финансовая масса, поступающая из России, начиная с продажи зеркал и заканчивая закупкой недвижимости в Нью-Йорке и Лондоне, требует освещения.

Среди прочего, Конгресс США и парламент Великобритании должен предоставить информацию о конечных бенефициарах компаний, которые используются россиянами для отмывания денег. А затем целевая группа по финансовым действиям под руководством Министерства финансов США, заручившись поддержкой дипломатического корпуса, следить за соблюдением законов финансовой прозрачности и работать на их усиления. Речь идет о Кипре, Латвии и Мальту также.

Кроме того, США и партнеры должны усилить контроль за процессом финансирования выборов и соблюдением антикоррупционных законов. Откуда бы ни шли иностранные средства, а тем более из России, их могут использовать против демократических институтов. В США имели место такие инциденты – и речь идет не только о контраверсионных президентских выборах в 2016 году.

К примеру, лидер право-радикального крыла французской оппозиции Марин ле Пен заняла у российских банков несколько миллионов на финансирование своей президентской кампании. Попытки бывших немецких политиков способствовать построению Северного Потока-2 тоже заставляют задуматься о настоящих мотивовах такого вмешательства. Все ближайшие соседи Германии выступают против прокладки нового газопровода, ведь он серьезно подрывает энергетический суверенитет ЕС.

Наконец, Соединенные Штаты должны сотрудничать со всеми теми странами, которые выступают против пренебрежения правами человека в России и уже приняли соответствующие санкции в стиле списка Магнитского. Если такие меры и не слишком ударят по ближайшим соратникам Путина, то по крайней мере немного их разозлит.

Тем не менее, ни одно из вышеупомянутых мероприятий не станет волшебным мечом в противодействии российской агрессии. Самое важное, что могут сделать США в продолжение тех мероприятий, которые состоялись на этой неделе – это усилить сотрудничество с европейскими партнерами.

Администрация президента уже доказала: когда она берет курс на многостороннюю дипломатию, это действительно работает. Чего стоит только впечатляющая история с Северной Кореей. Поэтому следующий шаг – продолжать в том же духе и дальше.

Брайан О'Тул, «Новое время»