Гродненский журналист борется с «русским миром» 2 1.04.2018, 21:02

1,254

Денис Ивашин

Денис Ивашин добился запрета гродненского концерта пропагандиста «русского мира».

Гродненский журналист, член ОО «Белорусская Ассоциация Журналистов», Денис Ивашин провел расследование выступлений певца Алексея Нежeвца, в результате благодаря этому концерт певца в Гродно 28 марта был запрещен, пишет сайт baj.by.

По словам Дениса Ивашина, все началось с того, что он узнал про гражданина Беларуси, который занимается активной концертной деятельностью в стране и имеет определенное отношение к российским аккупационным силам в Украине (на территории Крыма и Донбасса).

- Из источников в открытом доступе выяснил, что Алексей Нежевец является пропагандистом "русского мира", незаконно пересекает государственную границу Украины, попадает в Донецк и Луганск, на временно оккупированные территории. Он непосредственно занимается поддержкой морально-психологического состояния российских подразделений, посещает военные госпитали, где лежат эти раненые "боевики". Он часто появляется в эфире СМИ оккупационной администрации. Я даже определил, что ему был вручен диплом от так называемого "министерства информации ДНР" за "значительный вклад в прорыве информационной блокады ДНР", - рассказал Ивашин.

Расследование было отправлена в органы госуправления. Также связь поддерживалась с Гродненском драматическом театре, где должен был выступить Алексей Нежевец. И непосредственно в расследовании была информация, чтобы люди проявляли свою гражданскую позицию и обращались в госорганы.

- Думаю, что вот эта твердая гражданская позиция и повлияло на отмену концерта Алексея Нежевца, - считает журналист. - Ко мне уже поступает информация, что в апреле он запланировал свой концертный тур в Полоцком районе. Я буду следить за этой ситуацией и призываю активистов и журналистов из Полоцка проявить свою гражданскую позицию, чтобы остановить его концертную деятельность.