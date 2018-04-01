Что можно купить в магазине автомобильного конфиската? 1.04.2018, 21:28

Жемчужина автоконфиската — эксклюзивный Bentley Brooklands опального бизнесмена Арбузова.

Весной автомобильный рынок традиционно оживает. Tut.by отправился в магазин автоконфиската, чтобы изучить предложение. Возможно ли выловить в мутной реке конфискованного автохлама какую-нибудь «жемчужину» по сходной цене?

На удивление, площадка автоконфиската в Уручье в выходной день выглядит довольно оживленно. Причем ходят как в одиночку, так и семьями. Но заметно, что интерес к выставленным машинам — чисто гипотетический, хотя при нас парочку машин заводили для потенциальных покупателей.

Bentley все еще продается

Скажем честно, стоящих машин, которые вызывают хотя бы желание подойти поближе и рассмотреть, практически нет. 70% выставленных лотов — хлам, который сгодится разве что на продажу по запчастям. Причем среди них встречаются экземпляры, которые журналисты уже видели здесь и год назад.

Что ищет он в краю далеком? Неужели нового владельца?

Жемчужина автоконфиската — эксклюзивный Bentley Brooklands опального бизнесмена Виталия Арбузова. Пока владелец сидит в СИЗО, его уникальный автомобиль покрывается грязью времен. Правда, в целях сохранности столь ценного автомобиля Bentley накрыли чехлом, из-под которого нескромно выглядывает хромированное лицо британского аристократа.

Прошел почти год с момента поступления автомобиля в конфискат, а цена не меняется

Прошел почти год с момента поступления автомобиля в конфискат, а цена не меняется

Уникальное британское купе, выпущенное тиражом всего 550 экземпляров, поступило на площадку автоконфиската почти год назад, в августе 2017-го. Лот оценили в 315 810 рублей. Желающих приобрести автомобиль за все это время не нашлось, но цена пока не меняется. Напомним, что этот Bentley Brooklands выпущен в 2008 году, а пробег на момент конфискации составил 63 079 км. Кстати, в России аналогичную модель можно купить по минимальной цене 279 тысяч рублей, но есть экземпляры и гораздо дороже.

Стоящие варианты есть, но очень мало

Если спуститься с миллионерских небес на «пятисотдолларовую» землю, то окажется, что большая часть конфискованных автомобилей — страшный хлам. Но журналисты все же кое-что отыскали.

Infiniti EX35

За Infiniti EX35 2008 года выпуска и пробегом 82 тысячи км просят 22 140 рублей. Это чуть ниже среднерыночной цены такого автомобиля. Правда, глядя на истертый салон, возникают сомнения в реальности пробега, но в целом автомобиль не выглядит «убитым».

Lexus LX570

Этот вариант, конечно, не для среднестатистического белоруса, но зато автомобиль достойный. Lexus KX570 2012 года выпуска с бензиновым мотором, пробегом 155 700 км продается почти за 93 тысячи рублей. Если пробег реальный, то такая цена будет даже чуть ниже рыночной, что вполне справедливо.

Ford Excursion

За 17 тысяч рублей можно стать обладателем одного из самых больших внедорожников в мире — Ford Excursion. Эта махина 1999 года выпуска оснащается 6,7-литровым бензиновым мотором, пробег не указан. Внешне автомобиль выглядит не слишком презентабельно, изнутри — еще хуже. Лопнувшие швы на кожаных креслах и потертый пластик выдают немалый пробег. Но автомобиль сам по себе уникальный, правда, с его аппетитом вряд ли заинтересует обычного покупателя.

Volkswagen Passat

Народный любимец Volkswagen Passat 2012 года выпуска с неизвестным пробегом и бензиновым мотором 1,8 литра выставлен на продажу за 21 816 рублей. С кузовом и салоном у автомобиля все в порядке, но вот странного маленького размера колеса выглядят инородно. Цена лишь немногим ниже рыночной, подобный экземпляр можно найти за 22−23 тысячи, но с нормальными колесами и более-менее прозрачной историей.

Skoda Octavia

Имея 12 500 рублей, можно присмотреться к Skoda Octavia 2011 года выпуска с неизвестным пробегом. Правда, под капотом у этого экземпляра — 1,2-литровый бензиновый двигатель, который ставился на базовые версии. Но состояние кузова неплохое.

Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Golf 2002 года выпуска с кузовом «универсал» и дизельным двигателем — из тех автомобилей, о которых мечтают многие беларусы. У этого экземпляра пробег умеренные 252 тысячи км, а продают его по цене 7560 рублей. Состояние кузова отличное, салона — хорошее.

Opel Astra Caravan

4200 рублей за дизельный универсал Opel Astra 1998 года выпуска — это нормально и даже немного дешевле самой низкой цены на рынке. Правда, у этого экземпляра есть мелкие проблемы по кузову, но они касаются лишь пластиковых деталей. В остальном — прилично выглядящий автомобиль, который может заинтересовать потенциального покупателя.

Renault Laguna

А вот еще один «универсал», но уже фарнцузский — Renault Laguna 1996 года выпуска. Из достоинств — дизельный двигатель и кожаный салон. Кузов в неплохом состоянии, без явно видимых очагов коррозии и повреждений. Цена лота — 2700 рублей. Можно брать!

Hyundai Accent

Еще один относительно «свежий» экземпляр — Hyundai Accent 2011 года выпуска с пробегом 184 тысячи км. Под капотом — стандартный для модели 1,6-литровый бензиновый двигатель, коробка передач — механическая. Начальная стоимость лота — 9612 рублей.

ЗАЗ-968М

Если покупка Bentley за 300 тысяч рублей кажется слишком расточительной, то есть ЗАЗ-968М за 300 рублей. Этот «Запорожец» 1987 года выпуска, с заявленным пробегом 458 тысяч км. Одно из передних крыльев имеет сквозную коррозию, краска давно потеряла блеск, но салон в относительно неплохом состоянии, а на бамперах сохранился родной хром.

Признаться честно, нам не до конца понятна логика ценообразования на конфискованные автомобили. Указанная в сопровождающих документах цена — не окончательная, так как все машины реализуются через аукцион. При этом на рынке можно легко найти аналогичные по состоянию модели с более низкой ценой и возможностью проверки на СТО или хотя бы пробной поездки.