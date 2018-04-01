Порошенко: Для РФ «Северный поток - 2» - инструмент политического давления 1.04.2018, 21:37

Президент Украины назвал защитников «Северного потока - 2» сообщниками Москвы.

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне", считает президент Украины Петр Порошенко, пишет «Немецкая волна».

Дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию,заявил Порошенко в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта.

Строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украински президент. С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" эту страну.. Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

В конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока - 2" в немецкой экономической зоне. Петр Порошенко считает, что строительство трубопровода нарушает принципы Европейского энергетического союза. По словам украинского президента, Германия и северо-запад Европы станут более зависимыми от Москвы, а рынок альтернативной энергии потерпит убытки.

Nord Stream 2 намерена начать строительство "Северного потока - 2" в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.