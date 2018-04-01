В США неизвестный выиграл в лотерею 521 миллион долларов 1.04.2018, 21:48

Лотерейный билет продали на автозаправке.

Лотерейный билет Mega Millions, который предоставляет джекпот в сумме 521 млн долларов, продали на автозаправке Lukoil в Ривердейле округа Моррис в американском штате Нью-Джерси после очередного розыгрыша. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (перевод — segodnya.ua).

По его данным, счастливый лотерейный билет был продан в минувшую пятницу. Этот населенный пункт расположен в 48 км от Нью-Йорка. Правильные номера – 11, 28, 31, 46, 59 и 1. Обладатель выигрыша пока не объявлялся.

Владелец АЗС Амир Карасс мысленно уже подсчитывает, сколько тысяч долларов ему причитается за продажу счастливого билетика.

"Новости просто замечательные. Я действительно счастлив за того, кто выиграл. Праздник, да и только, настоящее Рождество на Пасху", – заявил он.

Менеджер автозаправки Нэш Риад заявил, что в последнее время спрос на лотерейные билеты был так велик, что он понятия не имеет, кому был продан счастливый билетик.

"В последние пару дней мы их продаем много. Не знаю, кто это был, мужчина или женщина. Мы продаем лотерейные билеты постоянно, все время", – продолжал он.

Данный джекпот занял десятую строку в списке крупнейших в истории США, отмечает агентство. В январе житель штата Флорида выиграл в Mega Millions 451 млн долларов.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил 656 млн долларов. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд, и их владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских Островах.

Рекордный джекпот в истории США в размере примерно 1,59 млрд долларов был разыгран в лотерею Powerball ("Пауэрболл") в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.

Всего неделю назад 57-летняя жительница Озарка выиграла в лотерею штата Флорида 8 млн долларов.

А в средине марта в штате Вирджиния американка обнаружила у себя в сумочке лотерейный билет с джекпотом в три миллиона долларов, который успела "обналичить" в день окончания выплат.