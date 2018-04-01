закрыть
1 апреля 2018, воскресенье, 22:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Права пассажиров железнодорожного транспорта в ЕС будут лучше защищены

  • 1.04.2018, 22:16

Изменения в европейском законодательстве призваны гарантировать единые правила в перевозках во всем Евросоюзе.

Права пассажиров, пользующихся услугами железнодорожных линий на территории Европейского союза, будут лучше защищены, передает «Радио Польша». Европейский парламент перешел к очередному этапу работ по согласованию законодательных положений по этому вопросу.

Изменения в европейском законодательстве призваны гарантировать единые правила в железнодорожных перевозках во всем ЕС. Речь идет о компенсациях в случае опоздания поездов, а также о гарантиях доступа к исчерпывающей информации и обеспечению помощи людям с ограниченными физическими возможностями.

«Мы стремимся повысить качество услуг и комфорта пассажиров путем модернизации инфраструктуры, строительства новых вокзалов, инвестиций в новые железнодорожные составы», - сказал Томаш Ляхович, возглавляющий брюссельское отделение фирмы «Польские железнодорожные линии».

По мнению руководства «Польских железнодорожных линий», изменения в законодательстве выравнивают шансы конкурирования железной дороги с другими видами транспорта.


популярное за неделю

Мнение

Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников
У «прецедента» после Дня Воли истерика
У «прецедента» после Дня Воли истерика Николай Статкевич