Сборная Беларуси по греко-римской борьбе завоевала четыре награды в Эстонии 10.04.2018, 7:43

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Белорусские атлеты привезли с турнира в Таллинне золото и серебро.

Сборная Беларуси по греко-римской борьбе завоевала четыре награды на международном турнире "Мемориал Кристиана Палусалу" в Таллинне, сообщает БелТА.

Наиболее высокого результата добился Виктор Сосуновский (весовая категория до 82 кг), который занял первое место. На пути к верхней ступени пьедестала белорус одолел Вячеслава Зварича из Украины, Александра Ерсгрена из Швеции, а в полуфинале сломил сопротивление Рамазана Абачараева из России. В финале Виктор Сосуновский встретился с другим белорусом - Станиславом Шафаренко.

Более опытному Сосуновскому понадобилась всего 1 минута и 55 секунд, чтобы добиться победы над молодым партнером по сборной.

В весовой категории до 60 кг белорус Максим Кажарский стал обладателем серебряной награды, уступив лишь в финале россиянину Сергею Емелину. Четвертую награду в копилку команды принес Александр Грабовик (97 кг), который одолел соперников из Австрии, Финляндии и Германии, а в решающем поединке он не устоял против Мусы Евлоева из России.

Для белорусских борцов классического стиля международный турнир в Таллинне стал важным этапом подготовки к чемпионату Европы, который с 30 апреля по 6 мая примет российский Каспийск.