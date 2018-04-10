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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от подарков на свадьбу

  • 10.04.2018, 7:53
Фото: EPA

Всем, кто хочет сделать подарок, предложили перевести эти деньги на благотворительность.

Принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл решили отказаться от свадебных подарков в целях благотворительности. Об этом говорится в сообщении на сайте королевской семьи.

«Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. В этой связи пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок», — говорится в сообщении.

Указаны семь фондов, которые выбраны для акции. Подчеркивается, что у пары «нет официальных отношений с этими организациями».

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри должна пройти в Лондоне 19 мая. Разослано около 600 приглашений. В середине марта королева Великобритании Елизавета II дала одобрение на свадьбу внука. Принц Гарри находится на пятом месте в очереди на престол. Перед ним — его отец принц Уэльский Чарльз, его старший брат принц Уильям, а также дети Уильяма — принц Джордж и принцесса Шарлотта.


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