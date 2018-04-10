Леонид Злотников: Санкции США ударят по экспорту Беларуси в Россию 3 10.04.2018, 8:21

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Леонид Злотников

Белорусская экономика слишком сильно завязана на РФ.

Миллиардные потери российских бизнес-империй и рекордный обвал на фондовых рынках – такие последствия санкций, введенных американским правительством. Принесут ли ограничения такие же катастрофические последствия для других российских компаний и, главное для нас, – как санкционная война между Кремлем и Западом отразится на экономике нашей страны? Телеканал «Белсат» обратился к экспертам.

Компания «Русал» приближенного к Кремлю олигарха Олега Дерипаски объявила о возможном дефолте. Акции российских компаний на Московской бирже обвалились почти на 10 процентов, а за евро теперь дают 73 рубля. Капитал 50-ти самых богатых россиян за день сократился почти на 12 миллиардов долларов. Так рынки отреагировали на введение Соединенными Штатами новых санкций.

В прошлую пятницу в ответ на дестабилизацию ситуации в Украине, Сирии и вмешательство в американские выборы Министерство финансов США ввело санкции против семи крупных российских бизнесменов и 14-ти компаний. Есть в санкционном списке и фирмы, работающие в Беларуси.

«В Беларуси присутствует «Газпромнефть», она является совладельцем Мозырского нефтеперерабатывающего завода, но против нее как раз санкции не действуют. То же самое банк ВТБ - он кредитует ряд проектов в Беларуси, но каких-то значимых проектов, которые могли бы существенным образом повлиять на экономику Беларуси здесь нет», - говорит экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

В конце 2014 года падение цен на нефть и санкции, введенные против российского оборонного, финансового и нефтедобывающего секторов привели к обвалу российского рубля. Это стало причиной очередной девальвации в Беларуси. Ухудшение экономической ситуации в России может снова ослабить белорусский валюту.

«Да, санкции эти будут влиять, но не сразу, а постепенно - через падение курса российского рубля. Мы много импортируем за российский рубль, доходы наших экспортеров снизятся. Мы вообще туда много экспортируем, и если Россия станет более бедной, то покупать будут меньше», - говорит экономист Леонид Злотников.

Ухудшение экономической ситуации в России принесет также неприятные политические последствия для Беларуси.

«Если противостояние между Россией и Западом станет более «горячим», то Россия будет более требовательна в отношении официального Минска. Россия будет рассчитывать, что он будет выполнять те соглашения, которые он подписал», - считает политолог Алесь Логвинец.

Однако США не бьют в самый болезненный пункт - не запрещают импорта российской нефти. Источник экономических проблем Москвы скрывается не в ухудшении отношений с Западом, а в коррупции и технологическим отставании.

«Российская экономика уже который год растет медленнее среднемировых темпов. Она теряет рынки, теряет технологии, все больше и больше становится сырьевой. Беларусь из-за такой ориентации на Россию страдает от того же самого. Мы все больше становимся сырьевой экономикой, мы теряем технологии, мы рассчитываем только на российский рынок, так как он отгорожен от остального мира», - подытоживает Станислав Ивашкевич.

После паники, вызванной американскими санкциями, цены акций российских компаний могут пойти вверх. Однако значительного улучшения экономической ситуации не предвидится. Поэтому Беларуси угрожают не действия США, а общий упадок российской экономики. Только как отвязаться от российского «Титаника», правительство Беларуси придумать пока не может.