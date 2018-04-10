Вооруженный «Томагавками» американский эсминец прибыл к берегам Сирии 2 10.04.2018, 8:45

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Корабль расположился недалеко от военно-морской базы РФ.

Российские самолеты уже четыре раза приближались к кораблю США, который расположился в 100 км, сообщило турецкое издание Hurriyet.

Американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк", из порта Ларнаки (Кипр) 9 апреля прибыл к берегам Сирии, сообщило турецкое издание Hurriyet.

По данным издания, российские самолеты уже четыре раза приближались к кораблю США, так как он расположился в 100 км от военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

О том, что USS Donald Cook сейчас находится восточном Средиземноморье также сообщали The Washington Post и Washington Examiner, но в ВМС США эту информацию пока не комментировали.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на химическую атаку в сирийском городе Дума, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.

Глава Белого дома сразу после инцидента назвал президента Сирии Башара Асада "животным", подчеркнув ответственность Ирана и России за гибель мирных жителей.

Имненно "Томагавками" США 7 апреля 2017 года наносили удары по сирийской правительственной авиабазе в Хомсе в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб.