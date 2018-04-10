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Ученые: Гренландские киты поют джаз в темноте

  • 10.04.2018, 8:57
Фото: Brian Skerry

Песни китов отличаются большим разнообразием.

Песни гренландских китов похожи на джаз, пришли в к выводу океанографы Вашингтонского университета. Ученые за три года собрали 184 песни китов из шпицбергенской популяции. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters, сообщает N+1.

Гренландские или полярные киты обитают в полярных широтах Северного полушария. Они могут достигать 18 метров в длину и весить до 100 тонн, а жить - дольше ста лет.

Гренландские киты не мигрируют на юг, как другие киты, а круглый год живут в богатых зоопланктоном арктических водах. Полярные киты передвигаются чаще в одиночку или небольшими группами, при этом их вокальный репертура очень богат.

С поомщью своих песен они общаются во время кормежки и передвижений. Кроме того, самцы полярных китов поют длинные сложные песни, особенно активно в период размножения, с ноября по март.

Место наблюдения за китами. Исследовательская станция Fram Strait, где был установлен гидрофон, отмечена зеленой точкой / University of Washington

Гренландские киты - одни из немногих млекопитающих, поющих песни. Они издают серии звуков с меняющейся частотой и амплитудой, которые объединяются в "фразы", длятся как минимум несколько минут, и повторяются на протяжении часов или дней.

Среди китообразных поют песни также горбатые киты. Их песни отличаются иерархической структурой и строятся от звуковых единиц к фразам, а от них - к темам. С годами их структура меняется, а иногда киты обновляют репертуар. У каждой популяции свои песни, но разные популяции обмениваются ими друг с другом.

Песни гренландских китов изучены намного хуже. Пик их вокальной активности приходился на самое темное и холодное время года.

Ученые изучали шпицбергенскую популяцию гренландских китов, которая насчитывает около 200 особей, с 1 октября до 30 апреля в 2010-2011, 2012-2013 и 2013-2014 годах.

За три сезона ученые насчитали 184 песни, которые исполняли полярные киты. Наиболее разнообразный репертуар наблюдался в январе и декабре и он довольно быстро менялся. Большинство песен киты исполняли по несколько часов или дней, они редко задерживались в их репертуаре дольше месяца. Но немногие из них оставались на весь сезон.

"Если песни горбатых китов можно сравнить с классической музыкой, песни гренландских - с джазом. Их песни имеют более свободную форму. И когда мы анализировали акустические данные, собранные в течение разных сезонов, мы увидели, что не только ни один тип песен не повторяется из года в год, но каждый сезон появляется новый набор песен", - сказала руководитель проекта Кейт Стаффорд.

Исследователи затрудняются объяснить такой разнообразный репертуар. Они предполагают, что в шпицбергенской популяции могут обитать "иммигранты" с востока или запада, у которых свой набор песен.


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