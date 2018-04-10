Из-за покупок в Польше минчанин 10 часов не мог попасть на родину 4 10.04.2018, 9:22

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Архивное фото onliner.by

Таможня не разрешала выбросить «перевес» в мусорку.

Ездить за покупками в Польшу и другие страны ЕС для белорусов стало уже привычным делом. Несмотря на это, еще далеко не все четко усвоили, что и сколько можно везти из-за границы и что грозит за нарушение правил. «Набрали многовато, видно было, что превысили по весу нормы ввоза, но стали в «зеленый» коридор. Понадеялись, что пронесет. В итоге нас оштрафовали», — рассказывает минчанин Евгений. Портал tut.by.

узнал, что можно сделать с перевесом, если купили лишнего, и чего не стоит делать в пограничной зоне, чтобы не получить штраф.

Минчанин Евгений поехал со своим другом в Польшу за покупками. Товары парни брали для себя, не на продажу. Везли продукты, моющие средства.

— Я ребенку своему стульчик для кормления взял, — рассказывает Евгений. — Набрали, честно говоря, многовато, видно было, что превысили по весу нормы беспошлинного ввоза. Но обычно таможенники если видят, что ты ездишь за границу редко, везешь для себя, к небольшому перевесу не цепляются. Тщательно проверяют обычно тех, кто возит на продажу. Мы понадеялись, что нас пронесет.

Напомним, что при пересечении границы не чаще одного раза в три месяца человек может беспошлинно ввезти 50 кг товаров для личного пользования, стоимость которых не превышает 1500 евро (это без учета неделимых товаров — весом 35 кг).

При пересечении границы ЕАЭС чаще чем раз в три месяца можно без пошлины ввезти только 20 кило товара не больше чем на 300 евро. Если нормы превышены, придется заплатить пошлину.

Парни возвращались домой ночью 15 марта, два часа простояли в очереди на польской границе, на прохождение таможни потратили еще час — попали в пересменку. Прошли, оформили ваты и въехали на белорусскую границу.

— Стали в зеленый коридор, прошли паспортный контроль, подъехали к таможне, — продолжает рассказ Евгений. — Таможенник окинул глазом наш товар, говорит, много, ребята, у вас покупок, давайте-ка на дополнительный досмотр. Он отправил нас в другую очередь на дополнительный досмотр. Там мы еще час простояли в очереди. Потом подошел таможенник, сказал, что мы должны выставить каждый свой товар, от этого будет зависеть, составим мы один протокол или два. Дал понять, что лучше кому-то одному взять перевес на себя и заплатить один штраф вместо двух.

Лишние кило парень решил взять на себя. Его друг оставил себе покупок примерно на 20 килограммов, а остальное забрал Евгений.

— Перевес оказался конкретным, я даже не ожидал, что столько будет. Вместо 20 кило вышло 43, — признается молодой человек. — Были сомнения по поводу точности весов на таможне. На многих польских товарах пишется их вес с упаковкой и без. На стульчике, который я вез, вес без упаковки был указан 9 кг, а в упаковке — 10,3. Но весы показали 10,5. Списал на погрешность. Хотя если прикинуть со всего товара в сумме, она была точно больше килограмма.

Евгения оформили как нарушителя за то, что он пытался провезти товар с перевесом по зеленому коридору. На таможне описали покупки, сфотографировали все, выписали штраф в 5 базовых — 122,5 рубля. Вся процедура заняла 4 часа.

— Машину на это время загнали на штрафстоянку, поставили между металлическими столбами, заднюю часть авто подняли, под колеса положили шипы, замком закрыли. Я чувствовал себя преступником, — делится впечатлениями парень. — Когда все вроде утряслось, спросил у таможенников, что делать нам дальше. Предложили три варианта действий. Первый — оставить перевес на хранение на таможне и забрать, когда в следующий раз буду ехать в Польшу. Один килограмм хранения стоит 2 рубля в сутки. То есть за 23 кило — больше 57 рублей. А если учесть, что по закону снова ехать в Польшу я могу не раньше чем через две недели, то счет вырастает до 800 рублей. Второй вариант — я так и не понял в чем его суть, но нам предложили оформить какую-то бумажку за 50 евро, еще 15 заплатить за само оформление. Потом с товаром нужно ехать на региональную таможню, там за 5 евро оформить еще какие-то документы и оплатить растаможку — 4 евро за каждый лишний килограмм. Третий вариант — вернуться в Польшу, оставить там перевес и вернуться на границу.

«Выбросить перевес в мусорку таможенники нам не разрешили»

Самым дешевым вариантом ребятам показался возврат в Польшу. Но на польской границе им сказали, что за въезд им придется заплатить большой штраф.

— Польский пограничник нам объяснил, что если мы въезжаем на территорию Польши, то с товаром мы должны стать в красный коридор. Поскольку мы оформили ваты на него, но не вывезли, нам положен штраф. И в Беларуси за перевес снова светил штраф. Замкнутый круг какой-то! — возмущается молодой человек. — Я видел как-то, что на нейтральной территории стоял ящик шампанского на обочине. Видимо, кто-то избавился от него. Говорю другу, давай товар выставим там, кто-нибудь себе заберет. Так и сделали.

Друзья с облегчением снова отправились на белорусскую границу, но пограничник их не пропустил.

— Мы объяснили, что оставили лишний товар на нейтральной территории. Но он велел вернуться и забрать все, иначе штраф 1000 базовых. Выбросить перевес в урну на границе нам тоже не разрешили, сказали, что в мусорку можно бросить бумажку, если ел конфету. А моющие средства и продукты нельзя. Пришлось снова въехать на белорусскую границу с «лишним весом».

Таможенник, который проверял ребят в первый раз, предложил им воспользоваться двумя оставшимися вариантами — оставить лишнее на хранение или заплатить пошлину.

— Но для нас они оба очень дорогие! Выходит, что мы и от товара избавиться не можем, и без сумасшедших платежей домой вернуться, — говорит Евгений.

К тому времени парни провели на границе уже часов девять. Они съели банку паштета — это минус 300 граммов. В итоге им снова пришлось вернуться на нейтральную территорию.

— На выезде снова пограничник. Спрашиваю, могу ли я часть товара перегрузить в другую машину, просто подарить кому-нибудь. Он сказал, что на нейтральной территории погрузка и выгрузка товара запрещена, пересадка пассажиров тоже. Но к нам проявили снисходительность и разрешили отдать кому-нибудь наш перевес, — рассказывает парень. — Тут подъехала машина из Гродно, которая ехала в Польшу. Мы остановились на нейтральной территории, отдали им часть товара.

По подсчетам молодых людей, у них уже не было перевеса, и они отправились на белорусскую таможню, стали в красный коридор.

— Решили, что если и будет минимальный перевес, отдадим на хранение эти пару кило. Я задекларировал свой стульчик, наш товар снова решили взвесить. Я поставил стульчик на те же весы, что и в первый раз, они показали 11,7 кг, хотя первый раз было 10,5. Со всего товара перевес получился 3 килограмма. Как так вышло? Почему весы не проходят поверку? — задается вопросом Евгений. — Но придираться к перевесу в этот раз уже не стали, поняли, что раз весы только на стульчике накрутили 1,5 кило, то с весом у нас уже все нормально. И нас выпустили.

По словам парня, после этой истории он «больше никогда не будет брать товара больше, чем положено».

«Уплата штрафа от таможенных платежей товар не освобождает»

За разъяснениями, что делать, если вдруг человек перебрал покупок по весу, мы обратились в Гродненскую региональную таможню.

— Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно предварительно прочитать правила перемещения товаров через таможенную границу, — рекомендует начальник отдела Гродненской региональной таможни Денис Данилов. — Такая информация размещена в свободном доступе на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь. Кроме того, за разъяснениями всегда можно обратиться в таможню как по телефону, так и направить письменный запрос.

Денис Данилов говорит, что если есть сомнения, по какому коридору лучше проходить границу, стоит становиться в «красный» либо до въезда в коридор и спросить у таможенника.

— Всегда помните, что выбрав «зеленый», вы заявляете об отсутствии у вас товаров, которые нужно письменно декларировать. И если сотрудники таможни найдут нарушения установленных по перемещению товара норм, человека могут оштрафовать. Что и случилось с Евгением.

Таможенники напоминают, что товар проверяется у каждого человека, пересекающего границу. То есть если в одной машине едет несколько человек, каждый должен по отдельности предъявить к досмотру свой товар.

— Если к проходящему границу есть вопросы, его машина размещается на специальной площадке до конца проведения необходимых таможенных операций. Это делается для того, чтобы водитель не мог покинуть пункт пропуска, — поясняет начальник отдела Гродненской региональной таможни. — Если говорить конкретно про описанный случай, то было установлено, что последний раз один из граждан пересекал границу 2 марта 2018 года, то есть три месяца с последней поездки еще не прошло. Соответственно, перемещаемый им товар весом 44 кг не мог быть отнесен к товару для личного пользования. За то, что молодой человек не задекларировал товар, он и был привлечен к административной ответственности.

Денис Данилов говорит, что товар Евгений не скрывал от таможенного контроля и вину свою признал. Поэтому получил минимальный штраф — 5 базовых, или 122 рубля 50 копеек.

— Но уплата штрафа за совершенное административное правонарушение не освобождает от уплаты таможенных платежей за ввозимый товар, — подчеркивает Денис Данилов. — Гражданину объяснили, что он обязан самостоятельно распорядиться товаром в рамках действующего законодательства.

Лишнее можно вывезти за границу или оставить на хранение

Таможенники говорят, что в данном случае, товар попадает под действие президентского указа № 360, поэтому у Евгения было три варианта действий.

Первый — заплатить за товар таможенные платежи и налоги. Все необходимые документы оформляются на месте таможенниками. Второй — можно оформить транзит и уплатить пошлину в таможне по месту жительства. В таком случае возникают дополнительные денежные расходы в связи с оформлением транзитной декларации и размещением на складе временного хранения в ведомственном пункте таможенного оформления. Третий вариант — товар можно вывезти за пределы Евразийского экономического союза.

— Что касается хранения, то таможней не оказывается такая услуга. Только если человек отказался от предложенных вариантов решения вопроса, товар подлежит задержанию и размещается на складе в пункте таможенного оформления, — говорит Денис Данилов. — Если бы Евгений отказался, то товар разместили бы на складе в РПТО «Берестовица». А сумма за две недели его хранения составила бы не 800 рублей, а 34 рубля 4 копейки. Один полный или неполный день хранения стоит 0,1 базовой величины. Максимальный срок хранения товаров 30 дней, а быстро портящегося товара — 24 часа.

Чтобы вернуть товар, оставленный на хранение, человек должен заплатить сумму, начисленную за хранение, а также таможенные пошлины и налоги. И только после этого он сможет забрать свой товар и ввезти его в Беларусь.

— В рассматриваемом случае молодые люди приняли решение вывезти товар за пределы ЕАЭС. Когда они в очередной раз попробовали въехать в Беларусь, они выбрали уже «красный» коридор и заполнили таможенную декларацию. Нормы беспошлинного ввоза не были нарушены, поэтому операции таможенного контроля были проведены в течение 20 минут, — комментирует ситуацию Денис Данилов.

Касательно товарных весов, на которых взвешивают ввозимый товар в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни, таможенники говорят, что процентное соотношение погрешности указано в паспорте на каждые конкретные весы.

— На тех весах, на которых взвешивали товар молодого человека, при взвешивании до 100 кг погрешность плюс-минус 200 г, до 500 кг — плюс-минус 400 г, — поясняют сотрудники таможни. — Все весы поверяются регулярно. Об этом имеется запись в технических паспортах, также на самих весах наклеены специальные контрольные марки о последней проведенной поверке и сроке ее действия. В случае сомнений относительно веса товара его можно взвесить на других весах под контролем сотрудника таможни.

За нарушения могут и оштрафовать, и депортировать

К слову, ребята могли получить еще один штраф, ведь, как оказалось, они нарушили еще и несколько правил нахождения в зоне между государственной границей и пунктом пропуска.

В Госпогранкомитете говорят, что никакой нейтральной зоны, как выразился Евгений, между пунктами пропуска двух государств нет. Часть пути между ними принадлежит одной стране, вторая часть — другой.

В постановлении Совмина «О Государственной границе Республики Беларусь» прописано, что на территории между Государственной границей и соответствующим пунктом пропуска погрузка и выгрузка товаров запрещена. Кроме того, там не разрешается стоянка транспорта, посадка и высадка из него людей. Также там запрещено находиться, если это не связанно с пересечением госграницы.

За нарушения режима границы или в пункте пропуска можно схлопотать штраф до 50 базовых (1225 рублей) за каждое из нарушений. Иностранца могут не только оштрафовать, но еще и депортировать.