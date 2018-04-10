Путин и пустота 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.04.2018, 9:08

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Владимир Путин

В отличие от экс-президента Бразилии Лулу, прятаться Путину негде.

Бывший президент Бразилии Лулу да Силва получил 12 лет тюрьмы за коррупцию. Он уже начал отбывать срок заключения. До этого пытался спрятаться от правосудия. Где? В здании профсоюза работников металлургической промышленности федерального округа Сан-Паулу, который когда-то – в 70-е годы возглавлял. И получил широкую известность – как организатор забастовок.

Лулу – человек, который сделал себя в политике сам. Он пришел к власти снизу. И понятно, почему его сторонники так яростно защищали его в здании профсоюза, не давали ему уехать в тюрьму.

Отличие от Бразилии вот в чем: у Лулу было куда прятаться, было, кого ему защищать.

А случись такое с Путиным – куда он побежит прятаться? Кто его будет защищать? Путин сядет в осаду в дачный кооператив "Озеро"? Запрется в доме Медведева? Будет коротать там время на озере, плавая вместе с уткой? У Миллера в "Газпроме"? У Сечина на Софийской набережной?

Путина выйдет защищать на улицы его клиентела? Соловьев? Марков? Симоньян? Шахназаров? Никонов? Леонтьев? Колесников? Норкин? Мелькнет в толпе Захарова? Раздастся из протестных рядов матерок Лаврова? Залают из жидкой толпы корги Шувалова? Блеснут бриллианты Васильевой? Загорится возмущением крымская вата? Ничего этого не будет.

И прятаться Путину негде. И защищать его никто не выйдет.

Ничего он в политике не создал и стал главным только потому, что достал его из кармана Ельцин и насадил на шампур кремлевской башни – главой воровской системы, ее гаранта. Никому Путин не будет нужен, как только потеряет власть. И никакого иного значения, кроме как глава полицейского режима, он не имеет. Потерял власть – значит "пошел вон, паленая кошка джунглей".

Холуев интересуют только деньги и собственность – и Путин им важен как тот, кто им дает деньги – ни в каком ином качестве. Поэтому прихлебатели будут занят лишь тем, чтобы сохранить свои богатства, пристроившись на службу к тем, кто будет после Путина.

Бежать Путину некуда. Защищать его некому. За стенами Кремля для него – пустота.

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