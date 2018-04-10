«Гомельтранснефть», «Интеграл», ГТФ «Неман»: предприятия «поделятся» прибылью с государством 3 10.04.2018, 9:24

Часть прибыли предприятия должны перечислить до 31 января 2019 года.

Определены высокорентабельные предприятия, которые будут перечислять в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Беларуси.

В перечень вошли 29 организаций. Среди них — «КБ Радар», «Мозырьсоль», «Гродненская табачная фабрика «Неман», «Гомельтранснефть Дружба», «Белорусская универсальная товарная биржа», «Минский завод колесных тягачей», «Медпласт», республиканские унитарные производственные предприятия «Гранит», «Белмедпрепараты», коммунальные унитарные предприятия «Минский городской центр инжиниринговых услуг», «Тендерный центр Мингорисполкома», Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника» и другие.

Наибольшую сумму в бюджет должна будет перечислить Гродненская табачная фабрика «Неман» — 17,29 млн белорусских рублей. На втором месте — «Гомельтранснефть Дружба», выплаты которого должны составить 9,5 млн белорусских рублей.

Часть прибыли предприятия должны перечислить до 31 января 2019 года. Контроль за своевременностью и полнотой уплаты поручили ряду профильных министерств.