Как в Борисове вспыхнули голодный бунт и забастовка 1 10.04.2018, 9:40

Это был один из наиболее ярких эпизодов сопротивления политике советской власти в Беларуси.

В апреле 1932 года в Борисове началась голодный бунт, вызванный советской сельскохозяйственной политикой. Это был один из наиболее ярких эпизодов сопротивления политике советской власти в Беларуси, пишет сайт radabnr.org.

Советская власть стремилась максимально выжимать экономические ресурсы из крестьян, чтобы обеспечивать ускоренную индустриализацию и строительство армии для своей агрессивной внешней политики. Также целью советской сельскохозяйственной политики было подавить сельских мелких собственников как потенциальную базу социальных и национальных протестов - прежде всего, в Восточной Беларуси и Украине.

В результате коллективизации и «раскулачивания» крестьяне были вынуждены отдавать большую часть своей продукции государству. В результате этого во многих районах СССР (Украина, Казахстан, Поволжье) в 1932-33 гг. случился массовый голод, жертвами которого стали до 8 миллионов человек, среди которых до 5 миллионов составили жители Украины. В Беларуси одним из эпизодов больбы с советской властью стал «голодный бунт» в Борисове, который начался 7 апреля 1932 года.

Сообщалось также о другом массовом выступлении в Борисове в мае 1933 года. Голодные женщины и дети вышли на улицы Борисова и потребовали от советских оккупационных властей хлеба. Люди пытались захватить хлебную лавку и хранилища хлеба. Через два-три дня к протестующим присоединились мужчины. Сотрудники местной спичечной фабрики «Березина» объявили забастовку. Протест принял довольно организованную форму борьбы против власти.

Бунт был жестоко подавлен советскими оккупантами. Около 1400 борисовчан, участвовавших в бунте, были арестованы. 200 человек были расстреляны.