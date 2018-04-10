Белнефтехим продолжит повышать цены на бензин 10.04.2018, 9:47

Как долго продлится этот процесс, в концерне не объяснили.

Государственный концерн «Белнефтехим» продолжит повышать розничные цены на автомобильные бензины и дизельное топливо. Это следует из слов заместителя председателя Белнефтехима Владимира Сизова.

«В Беларуси было принято решение постепенного поэтапного выхода на цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке, которые позволят нефтеперерабатывающим заводам работать рентабельно. На сегодняшний день этот уровень пока не достигнут», - сказал Сизов журналистам 9 апреля в кулуарах международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», сообщает агентство «ПраймПресс».

При этом он не смог назвать сроки выхода белорусских НПЗ на безубыточную работу. «Это будет зависеть от внешних факторов, на которые мы влиять не можем, в том числе и от того, как будет складываться ситуация с мировыми котировками на нефть. Поэтому мне сложно прогнозировать сроки», - сообщил Сизов.

По его словам, на сегодняшний день разница при поставке на внутренний рынок бензинов и дизтоплива по сравнению с поставками на экспорт составляет от 100 до 150 долларов за 1 т.

Напомним, цены на бензин и дизтопливо в Беларуси повышались в 2018 г уже шесть раз, в общей сложности в среднем на 5,62%. В 2017 г бензин и дизтопливо дорожали семь раз, в среднем на 6,6%.

В январе 2018 г заместитель председателя госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявлял, что цены на автомобильное топливо необходимо повысить на 23% для компенсации роста цен на нефть. При этом, чтобы привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, нужно поднять их на 7-11%.

В заявлении Белнефтехима, опубликованном 10 марта 2018 г, говорилось, что госконцерн собирается довести уровень цен на бензины на внутреннем рынке Беларуси до российского.

Как сообщал агентству «ПраймПресс» источник в органах госуправления, в Беларуси планируют повысить цены на автомобильное топливо до уровня цен на российском рынке к концу мая 2018 г.