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Андрей Арямнов может вернуться в сборную Беларуси по тяжелой атлетике

  • 10.04.2018, 10:07
Андрей Арямнов

Два года назад олимпийский чемпион завершил карьеру.

Олимпийский чемпион 2008 года Андрей Арямнов может вернуться в сборную Беларуси по тяжелой атлетике. Об этом заявил главный тренер мужской национальной команды Виктор Шершуков, пишет "Прессбол".

"Мы были в Борисове на области и заодно посмотрели готовность Арямнова. Для него место всегда есть. Сейчас весовые категории однозначно поменяются, и я уверен, что весовая категория для Арямнова будет исключительная", — отметил Шершуков.

Два года назад Андрей Арямнов объявил о завершении карьеры.


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