Андрей Арямнов может вернуться в сборную Беларуси по тяжелой атлетике 10.04.2018, 10:07

Андрей Арямнов

Два года назад олимпийский чемпион завершил карьеру.

Олимпийский чемпион 2008 года Андрей Арямнов может вернуться в сборную Беларуси по тяжелой атлетике. Об этом заявил главный тренер мужской национальной команды Виктор Шершуков, пишет "Прессбол".

"Мы были в Борисове на области и заодно посмотрели готовность Арямнова. Для него место всегда есть. Сейчас весовые категории однозначно поменяются, и я уверен, что весовая категория для Арямнова будет исключительная", — отметил Шершуков.

Два года назад Андрей Арямнов объявил о завершении карьеры.